童子瑋再拋政見！當選市長身心障礙者三節慰問金翻倍 1500加到3000

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，基隆市身心障礙者三節慰問金將加倍，從現行的每節1500元提高到3000元，近日將正式公布這項政見的完整規畫方案。

基隆社福博覽會今天在輔大聖心高中登場，活動主題為「攜手社福，讓溫暖無限延伸」，邀請在地家扶基金會、脊髓損傷者協會、肢體新生協會、康復之友協會、腎友協會、聾啞福利協進會、盲人福利協進會、自閉症家長協會、身心障礙運動推廣協會共同參與，展現基隆社福力量。

陳建仁應邀出席博覽會，童子瑋全程陪同。童子瑋說，天主教宗方濟各曾說，要將捍衛弱勢視為實踐福音的核心，聖經也提到要為貧寒的人和孤兒伸冤，為困苦和窮乏的人施行公義。他認為照顧最弱小的弟兄姊妹，就是回應上帝的愛，公義不只是口號，更要落實在政策、預算與制度之中。

童子瑋表示，今天除了向模範自強母親致上最高敬意，也要感謝家扶基金會與各社福協會長年深耕基隆。大家在不同領域陪伴弱勢兒少、身心障礙者、病友及其家庭，正因為有第一線夥伴用專業、耐心與愛心付出，基隆才有更多溫暖，也讓困難中的家庭看見希望。

基隆身心障礙人口約2萬2千人，佔全市人口約6%。童子瑋表示，這組數字不是負擔，也不是標籤，而是2萬2千位市民的尊嚴、2萬2千個家庭的日常，市府不能讓他們被遺忘。

童子瑋表示，更全方位、更系統性的社福政見，會另尋時間正式公布，但可先透露第一項具體承諾，就是未來他當市長，加倍發放基隆市身心障礙者三節慰問金，從現行的每節1500元翻倍，提高到每節3000元。

童子瑋說，政府的預算不該花在搞噱頭的表面工夫，應該實實在在地交付最需要的市民手中。增加慰問金，是未來童子瑋市府對身障朋友基本尊嚴的守護，更是對改革社福體系的宣示，他一定會重新梳理現行制度中不足、需要檢討的預算。

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，身心障礙者三節慰問金將加倍。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，身心障礙者三節慰問金將加倍。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，身心障礙者三節慰問金將加倍。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，身心障礙者三節慰問金將加倍。圖／童子瑋辦公室提供