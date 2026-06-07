綠營內部調查何欣純網路聲量上升 江啟臣辦公室：尊重

藍白原打算日前院會三讀「公職人員選舉罷免法」第廿六條修正草案，為新竹市長高虹安連任掃除障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時踩煞車，全案擇期再協商。民眾黨前黨主席柯文哲今天被問及，選舉前或選舉後還有可能讓高虹安回歸民眾黨？會不會擔心民眾黨的執政縣市減ㄧ？柯文哲說，這個有那麼重要嗎？事情做好就好嘛。

2026-06-07 12:03