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綠營內部調查何欣純網路聲量上升 江啟臣辦公室：尊重

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供

民進黨中央黨部最新內部網路聲量熱度數據統計，發現國民兩黨5月下旬台中市長參選人網路聲量出現「黃金交叉」，民進黨台中市長參選人何欣純網路聲量衝上8549筆，大幅成長147%，逆勢超越國民黨參選人江啟臣的8461筆。在江啟臣聲量下滑11.3%下，顯示中台灣選戰熱度升溫。

2026九合一選舉

對此，江啟臣辦公室指出，尊重各種調查資料。

何欣純表示，網路聲量出現變化，代表台中市民對這場選舉、台中未來方向的討論正在升溫，也代表她這段時間提出的交通、育兒、產業、城市治理等市政議題，逐漸引起市民共鳴。

江啟臣 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

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