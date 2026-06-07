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出席基隆社福博覽會加持童子瑋 陳建仁：像來到天國一樣美好的地方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前副總統陳建仁（左）今天到基隆參加「社福博覽會」時說，賴清德總統提出健康台灣計畫，地方跟中央合作，弱勢會得到很好的照顧，盼望基隆市議長童子瑋（中）能為基隆市民帶來更美好的未來。圖／童子瑋辦公室提供
前副總統陳建仁（左）今天到基隆參加「社福博覽會」時說，賴清德總統提出健康台灣計畫，地方跟中央合作，弱勢會得到很好的照顧，盼望基隆市議長童子瑋（中）能為基隆市民帶來更美好的未來。圖／童子瑋辦公室提供

前副總統陳建仁今天說，到基隆參加「社福博覽會」，看到大家照顧所有需要照顧的人，像是來到天國一樣美好的地方。賴清德總統提出健康台灣計畫，地方跟中央合作，弱勢會得到很好的照顧，盼望基隆市議長童子瑋能為基隆市民帶來更美好的未來。

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基隆社福博覽會今天在輔大聖心高中登場，活動主題為「攜手社福，讓溫暖無限延伸」。參選基隆市長的童子瑋陪同陳建仁出席，並安排陳建仁頒發感謝狀給長期投入社福工作的協會與公益夥伴，表達謝意。

陳建仁致詞時說，很高興應邀參加基隆社福博覽會，走過九個社福團體的攤位，發現大家都充滿愛心，就像聖經中耶穌基督曾經說過，「你們誰能夠照顧最小的兄弟姊妹，就是照顧我，也就是照顧主耶穌基督」，用這樣的精神，讓所有弱勢者都得到很好的照顧。

陳建仁表示，有聽到童子瑋活動前已跟九大協會開會，看看大家的需要在哪裡，並從需要當中看到自己的責任，並能夠從預算、制度和政策3個方面來做。童是很傑出的政治人物，在議會表現相當優異，相信他一定可以為所有的身心隌礙朋友提供最好的照顧。

陳建仁指出，在第一線照顧身心障礙朋友是愛的表現，是給這些病友們光，給他們希望，給他們無限的美好。照顧病友的家庭也是相當的辛苦，所以也需要對於病友家庭給予很好的照顧。照顧這一些家庭，就是照顧整個社會，讓社會更充滿彼此幫忙，彼此相愛，使得他們的生活，在身心靈都得到健康、平安和喜樂。

陳建仁說，今天來到博覽會場，看到大家這麼有愛心去照顧所有需要照顧的人，覺得來到一個像天國一樣美好的地方。最好的天國，就是在當下，能夠有很多的人彼此互相幫忙，互相照顧，彼此提攜，然後每個人的生活都得到很好的照顧。

陳建仁表示，賴總統上任後提出了很多健康台灣的計畫，這些計畫就是要使大家的生活更美滿，在健康上得到更好的照顧。他相信地方更需要有這樣的人來跟中央來配合，如果地方跟中央能夠攜手合作，好好的把這個工作做好，相信所有的弱勢都會得到很好的照顧。

陳建仁說，今天他來到基隆，特別的盼望議長童子瑋能夠在未來，有更多為基隆市民帶來更美好，更充滿希望的生活，讓基隆能夠成為六都之外，一個很好的城市，「我們給他無限的期望，也給他無限的祝福。」

前副總統陳建仁今天到基隆參加「社福博覽會」時說，賴清德總統提出健康台灣計畫，地方跟中央合作，弱勢會得到很好的照顧，盼望基隆市議長童子瑋能為基隆市民帶來更美好的未來。圖／童子瑋辦公室提供
前副總統陳建仁今天到基隆參加「社福博覽會」時說，賴清德總統提出健康台灣計畫，地方跟中央合作，弱勢會得到很好的照顧，盼望基隆市議長童子瑋能為基隆市民帶來更美好的未來。圖／童子瑋辦公室提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋 陳建仁

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