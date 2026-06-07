快訊

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰縣市長選戰 國民黨首場行動中常會6月24日台東登場

中央社／ 台北7日電
國民黨預計在黨主席鄭麗文6月中結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉，黨內人士表示，規劃6月24日在台東舉行首場行動中常會，為台東的鄉、鎮、縣市長參選人拉抬氣勢，後續將視各地提名狀況，安排行動中常會前往造勢。圖／聯合報系資料照片
國民黨預計在黨主席鄭麗文6月中結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉，黨內人士表示，規劃6月24日在台東舉行首場行動中常會，為台東的鄉、鎮、縣市長參選人拉抬氣勢，後續將視各地提名狀況，安排行動中常會前往造勢。圖／聯合報系資料照片

國民黨預計在黨主席鄭麗文6月中結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉，黨內人士表示，規劃6月24日在台東舉行首場行動中常會，為台東的鄉、鎮、縣市長參選人拉抬氣勢，後續將視各地提名狀況，安排行動中常會前往造勢。

2026九合一選舉

國民黨備戰年底縣市長選戰，目前已完成大部分縣市的提名作業，除新竹市禮讓現任市長高虹安角逐連任、嘉義市在藍白合作基礎上共推前立委張啓楷參選外，嘉義縣也確定以「在野大聯盟」形式與地方共推人選參戰。

至於競選連任縣市包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等藍營地方首長，國民黨預計於7月初完成徵召提名程序。

黨內人士透露，鄭麗文目前正在美國進行訪問，預計在6月16日訪台後，就要正式進入選戰模式並加強輔選力道，後續將安排到台灣各縣市舉行行動中常會，與在地的各級參選人同台造勢，為藍營選情加溫。

黨內人士表示，黨中央目前規劃於6月24日在台東縣舉辦第一場行動中常會，為黨籍台東縣長參選人、台東縣議會議長吳秀華，以及各鄉鎮市長參選人聯合造勢。

黨內人士也提及，黨內目前評估南高屏等地區是本次年底大選激戰區，相信鄭麗文會在這幾個區域放更多心力；至於民進黨此次在新北市長一役來勢洶洶，藍營不能掉以輕心，但相信藍營在北北基桃聯合作戰布局下，可有利於相互拉抬並穩定選情。

中常會 國民黨 2026九合一選舉

延伸閱讀

新北嘉義同鄉會 總統為蘇巧慧拉票

喊「新竹必須大團結」！強逼白營吞「周典論條款」藍委也稱沒必要

賴總統：持續強化國防自主 推動AI新十大建設

許崑源離世6周年 許采蓁許諾延續父親精神：盼與柯志恩翻轉高雄

相關新聞

童子瑋再拋政見！當選市長身心障礙者三節慰問金翻倍 1500加到3000

基隆市議長童子瑋今天陪同前副總統陳建仁，出席基隆「社福博覽會」時，透露未來當選市長，基隆市身心障礙者三節慰問金將加倍，從現行的每節1500元提高到3000元，近日將正式公布這項政見的完整規畫方案。

綠營內部調查聲量上升 何欣純：提出的市政議題引起共鳴

民進黨中央黨部最新內部網路聲量熱度數據統計，發現國民兩黨5月下旬台中市長參選人網路聲量出現「黃金交叉」民進黨台中市長參選人何欣純網路聲量衝上8549筆，大幅成長147%，逆勢超越國民黨候選人江啟臣的8461筆。在江啟臣聲量下滑11.3%下，顯示中台灣選戰熱度升溫。

影／買房遭對手陣營質疑特權 李四川連提4事 反駁對方說的「全不是」

國民黨新北市長參選人李四川買房，遭到競選對手陣營質疑有特權。李四川今天接連反駁4個「不是」，反批對手抹黑，並說歡迎去檢舉，有關金流等事項，他一定會跟檢調說明清楚。

已當過「1.5個市長」為何還要選？李四川這樣回兒子：為了責任承擔

國民黨新北市長參選人李四川今天說，兒子曾問他做過3個（新北、高雄、台北）副市長，已經「1.5個市長」，還要選市長做什麼？他說，人生有時候就為了一個責任、一個承擔，他不怕被抹黑，會全力以赴，當選後好好推動市政建設。

高虹安回歸民眾黨籍？柯文哲一句話回應：這個重要嗎？

藍白原打算日前院會三讀「公職人員選舉罷免法」第廿六條修正草案，為新竹市長高虹安連任掃除障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時踩煞車，全案擇期再協商。民眾黨前黨主席柯文哲今天被問及，選舉前或選舉後還有可能讓高虹安回歸民眾黨？會不會擔心民眾黨的執政縣市減ㄧ？柯文哲說，這個有那麼重要嗎？事情做好就好嘛。

備戰縣市長選戰 國民黨首場行動中常會6月24日台東登場

國民黨預計在黨主席鄭麗文6月中結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉，黨內人士表示，規劃6月24日在台東舉行首場行動中常會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。