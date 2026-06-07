備戰縣市長選戰 國民黨首場行動中常會6月24日台東登場

國民黨預計在黨主席鄭麗文6月中結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉，黨內人士表示，規劃6月24日在台東舉行首場行動中常會，為台東的鄉、鎮、縣市長參選人拉抬氣勢，後續將視各地提名狀況，安排行動中常會前往造勢。

國民黨備戰年底縣市長選戰，目前已完成大部分縣市的提名作業，除新竹市禮讓現任市長高虹安角逐連任、嘉義市在藍白合作基礎上共推前立委張啓楷參選外，嘉義縣也確定以「在野大聯盟」形式與地方共推人選參戰。

至於競選連任縣市包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等藍營地方首長，國民黨預計於7月初完成徵召提名程序。

黨內人士透露，鄭麗文目前正在美國進行訪問，預計在6月16日訪台後，就要正式進入選戰模式並加強輔選力道，後續將安排到台灣各縣市舉行行動中常會，與在地的各級參選人同台造勢，為藍營選情加溫。

黨內人士表示，黨中央目前規劃於6月24日在台東縣舉辦第一場行動中常會，為黨籍台東縣長參選人、台東縣議會議長吳秀華，以及各鄉鎮市長參選人聯合造勢。

黨內人士也提及，黨內目前評估南高屏等地區是本次年底大選激戰區，相信鄭麗文會在這幾個區域放更多心力；至於民進黨此次在新北市長一役來勢洶洶，藍營不能掉以輕心，但相信藍營在北北基桃聯合作戰布局下，可有利於相互拉抬並穩定選情。