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跳土風舞憶童年趣事 李四川允推全民運動…全場喊「川伯加油」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川上台與大家一起跳土風舞。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上台與大家一起跳土風舞。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動，與上百名土風舞愛好者同樂。李四川致詞時分享童年跳土風舞的趣事，並表示台灣已邁入高齡社會，推廣全民運動相當重要，若有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動，讓更多民眾養成規律運動習慣。

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李四川表示，自己從國小畢業後就沒有再跳土風舞，但仍記得小學時每周都會安排土風舞課程。當時老師要求男同學牽女同學一起跳舞，不過女生不願意讓男生牽手，大家只好拿塑膠袋拉成長長一條，一人拉一端完成動作，回想起來相當有趣，也讓他勾起許多童年回憶。

李四川指出，台灣已進入高齡社會，但臥床比例仍偏高，與缺乏規律運動習慣有關。他認為，透過土風舞等全民運動，不僅有助於維持身體健康，也能促進人際交流與身心活力。他說，現場許多參與土風舞活動的長輩都精神飽滿、容光煥發，展現運動帶來的正面效果。

李四川表示，感謝主辦單位長期推廣土風舞運動，讓更多民眾有機會透過舞蹈維持健康。他也承諾，若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策，鼓勵市民培養運動習慣。

活動過程中，李四川一抵達便受到現場民眾熱烈歡迎，不少人高喊「川伯加油」、「李四川加油」、「市長好」等口號，並爭相上前握手、合影留念。李四川隨後也上台與民眾一起跳土風舞，現場氣氛熱絡，掌聲與歡呼聲不斷。

國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

樹林區三多國小體育館今舉辦土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
樹林區三多國小體育館今舉辦土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川表示若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川表示若年底有機會回到新北市服務，將持續推動全民運動政策。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今於樹林區三多國小出席土風舞新舞發表暨成果展示活動。記者張策／攝影

李四川 國民黨 2026九合一選舉 新北市選舉

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