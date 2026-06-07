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高雄市長競爭白熱化…柯志恩自揭「最大修練」：我會很努力的
高雄市表揚好人好事運動協會今天舉辦會員大會，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩在會中表示，只要每天起床想三件感恩的事就能覆蓋負面情緒、展現正向能量，她也期許自己要說好話、做好事，心存善念、不要「黑白（台語）罵人」，這將是她最大的修練。
2026九合一選舉
高雄市表揚好人好事運動協會今早在林皇宮舉拜會員大會，前議長莊啟旺、社會局副局長葉玉如等人出席。
立委柯志恩讚譽，在場身穿協會背心的會員驗證一件事情，「台灣最美的風景就是人」。她認為若要每天維持正向思考的方式很簡單，那就是一早起來記住三件會讓自己感恩的好事，讓好事不斷在腦袋盤旋占據，這樣可以覆蓋所有的負面情緒，看什麼事情都是好事，展現出好的能量。
話鋒一轉，柯志恩說，年底要選舉了，她希望台灣社會不要有太多政治語言，人跟人間不要那麼多強烈的分裂；政治人物若常來參加好人好事聚會，常說好話、做好事、心存善念，我們社會就會呈現出非常重要的政策辯論。
柯也提及，好人好事絕對不能低調，必須高調地傳播正向能量，每天看見滿滿的希望、社會才會更進步。她也期許自己有一天也能穿上背心、投入志工行動，另要警惕自己每天要說好話、做好事，心存善念、不要胡亂罵人，「這也是我最大的修練，感謝大家，我會很努力的」。
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