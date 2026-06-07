李四川競辦批蘇做帶風向民調 蘇巧慧競辦感謝市民支持

李四川競選辦公室今天指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧透過特定媒體公佈「自做」民調，自稱民調微幅領先，蘇陣營自做民調與坊間具公信力的民調公司目前民調結果皆不相同，蘇陣營操作方式更已被民進黨立委賴瑞隆說過的話打臉，若蘇巧慧自認選情樂觀，請大方公開民調細部數據，以供外界檢驗，否則如此違背常理的政治操作，就只是為了帶風向。

李四川競選辦公室指出，只要是具公信力且禁得起檢驗的民調，團隊都會當作參考，根據長期追蹤新北市長民調的美麗島電子報民調數據，李四川維持小幅領先，其他媒體民調也顯示李四川維持小幅領先。而對於蘇陣營放出「自做」民調，民調專家、美麗島電子報董事長吳子嘉也有評論，此舉相當惡意，淪為一種宣傳工具。

李四川競選辦公室表示，民調為選舉過程中的一種參考，對於具多年經驗、可受檢驗的民調公司及專家學者之意見，李四川及團隊都會當作重要參考，並持續深入29區，以具體有感政見，全力爭取市民支持。

李四川競選辦公室也呼籲，對於近期蘇巧慧陣營議員、綠營名嘴以假訊息方式抹黑李四川，綠營側翼甚至以肉搜騷擾、公布住家地址、公開家人名字等方式，造成李四川家人及鄰居巨大壓力，蘇巧慧至今無半點譴責，請蘇巧慧別再與側翼造假抹黑、肉搜騷擾的手段站在同一邊，請停止相關惡劣行徑，回歸正當的選舉方式。

蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，近來幾項民調的趨勢，顯示蘇巧慧團隊走在正確的方向上，感謝越來越多市民朋友支持。

吳思萱說，藍白合期間，曾釋出李四川民調領先蘇巧慧兩位數、民眾黨候選人也領先蘇巧慧的民調，但蘇巧慧聽聞後仍表示自己會繼續努力、爭取支持，從未批評該民調的結果。如今面對結果不如預期的民調，李四川就氣急敗壞攻擊蘇巧慧，顯然喪失應有的格局。

吳思萱說，蘇巧慧團隊會秉持正面選舉，繼續勤跑新北二十九區，深入大街小巷傾聽基層心聲，提出更多照顧市民的政見與願景，期盼市民朋友支持最有活力、創意及執行力的蘇巧慧。