綠營內部調查聲量上升 何欣純：提出的市政議題引起共鳴

民進黨中央黨部最新內部網路聲量熱度數據統計，發現國民兩黨5月下旬台中市長參選人網路聲量出現「黃金交叉」民進黨台中市長參選人何欣純網路聲量衝上8549筆，大幅成長147%，逆勢超越國民黨候選人江啟臣的8461筆。在江啟臣聲量下滑11.3%下，顯示中台灣選戰熱度升溫。

對此，何欣純今天表示，網路聲量出現變化，代表台中市民對這場選舉、台中未來方向的討論正在升溫，也代表她這段時間提出的交通、育兒、產業、城市治理等市政議題，逐漸引起市民共鳴。

何欣純感謝關心台中的朋友，並表示對她來說，真正重要的是能不能把市民生活中的問題一件一件解決，包括捷運進度、交通壅塞、育兒負擔、產業升級、青年留才與城市安全，這些才是台中市民最在意的事。

何欣純說，這次聲量領先，意味討論熱度增溫，也是鼓勵團隊市民正在聽、正在看，也期待一個更積極、更有執行力的市政選擇。她會繼續用政策說話、用行動爭取認同，讓台中選戰充滿城市欣願景，讓市民看見台中可以更好。