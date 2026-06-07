聽新聞
0:00 / 0:00
綠營內部調查聲量上升 何欣純：提出的市政議題引起共鳴
民進黨中央黨部最新內部網路聲量熱度數據統計，發現國民兩黨5月下旬台中市長參選人網路聲量出現「黃金交叉」民進黨台中市長參選人何欣純網路聲量衝上8549筆，大幅成長147%，逆勢超越國民黨候選人江啟臣的8461筆。在江啟臣聲量下滑11.3%下，顯示中台灣選戰熱度升溫。
2026九合一選舉
對此，何欣純今天表示，網路聲量出現變化，代表台中市民對這場選舉、台中未來方向的討論正在升溫，也代表她這段時間提出的交通、育兒、產業、城市治理等市政議題，逐漸引起市民共鳴。
何欣純感謝關心台中的朋友，並表示對她來說，真正重要的是能不能把市民生活中的問題一件一件解決，包括捷運進度、交通壅塞、育兒負擔、產業升級、青年留才與城市安全，這些才是台中市民最在意的事。
何欣純說，這次聲量領先，意味討論熱度增溫，也是鼓勵團隊市民正在聽、正在看，也期待一個更積極、更有執行力的市政選擇。她會繼續用政策說話、用行動爭取認同，讓台中選戰充滿城市欣願景，讓市民看見台中可以更好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。