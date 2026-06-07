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影／買房遭對手陣營質疑特權 李四川連提4事 反駁對方說的「全不是」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川買房，遭到競選對手陣營質疑有特權。李四川今天說，歡迎對手去檢舉，有關金流等事項，他一定會跟檢調說明清楚。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川買房，遭到競選對手陣營質疑有特權。李四川今天說，歡迎對手去檢舉，有關金流等事項，他一定會跟檢調說明清楚。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川買房，遭到競選對手陣營質疑有特權。李四川今天接連反駁4個「不是」，反批對手抹黑，並說歡迎去檢舉，有關金流等事項，他一定會跟檢調說明清楚。

2026九合一選舉

李四川今天上午到汐止區復興市民活動中心，與國民黨基層幹部和汐金萬鄉親座談。國民黨新北市黨部主委黃志雄、汐止區黨部主委陶威中、金山區黨部主委游忠義、萬里區黨部主委許泰山、立委廖先翔和汐金萬選區市議員參選人何元楷、平原市議員參選人吳國譽和汐止多名耆老、里長出席。

座談會前媒體記者詢問李四川，民進黨新北市議員戴瑋姍質疑他購買房子有特權問題，民進黨立委林楚茵也質疑他的自備款金流，他要如何回應？

李四川說，他已經講了好幾次，戴瑋姍前面講說，房子發照的時候，他是工務局局長，後來證明不是。後來又講在發使照的時候，他也是局長，但也不是。再過來說建商是他以前當局長的部屬，又證明也不是。

李四川接著說，戴瑋珊後來又講說，他買了16、17樓，買了以後再把它打通。其實打通是原來建築師的設計，因為到16樓要退縮，所以他買的房子，16樓跟17樓在建照上，就已經是樓中樓，而且整棟裡面，還有3間是這樣的產品。

李四川表示，從頭到尾，到現在為止，戴提出來的沒有一樣是事實。他要很清楚地告訴所有的鄉親，無論什麼樣的職位，公務人員都有權利去買房子。他買的這個房子，按照建商提出來的分期部分，他分期去付款，他的對手不能用申報的片面資料一直抹黑他。

李四川說，如果他的競選對手有任何的質疑，歡迎去跟檢調檢舉。因為台灣是一個民主法治的國家，只有這樣才能夠證明一個人的清白，所以他歡迎她去檢舉，他一定會把所有金流的部分，來跟檢調說明。

國民黨新北市長參選人李四川買房，遭到競選對手陣營質疑有特權。李四川今天說，歡迎對手去檢舉，有關金流等事項，他一定會跟檢調說明清楚。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川買房，遭到競選對手陣營質疑有特權。李四川今天說，歡迎對手去檢舉，有關金流等事項，他一定會跟檢調說明清楚。記者邱瑞杰／攝影

李四川 汐止 黃志雄 新北市長 2026九合一選舉 新北市選舉

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