南韓不在籍投票爆亂象沈伯洋昔反對網稱「神預言」 蔣萬安這樣說

南韓6月3日地方選舉期間，因「選票不足」爆發爭議，日前更有6000多名民眾聚集在首爾一處開票中心外抗議，引起台灣網友對不在籍投票熱議。有網友翻出沈伯洋去年發文，被網評「神預言」。過去支持不在籍投票的市長蔣萬安今也被問此事看法，蔣說，他相信立法院會透過實質審議來進行。

南韓日前實施全國性地方選舉，首爾、仁川部分投票所缺乏足夠投票用紙引發民眾抗議，沈伯洋今受訪時表示，投票制度改變會牽動許多行政作業。他過去討論不在籍投票時就曾提醒，地方大選選票繁多，加總起來會造成第一線選務困難。

蔣萬安今天中午出席頒發國中市長獎得主，蔣被問及是否還支持不在籍投票？蔣說，他相信立法院一定會多方考量，而且充分討論，也會透過實質審議來進行。