沈伯洋批讓公務員假日加班搞攻防…蔣萬安用一句話反擊

「台北大縱走」近日成北市長選戰攻防議題。民進黨沈伯洋質疑市長蔣萬安推大縱走沒進展，甚至感嘆蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿做政治攻擊，令人匪夷所思。蔣今反擊，指任何抹煞市府基層同仁努力的指控，同仁一定會出來澄清跟駁斥，「我一定會和市府基層同仁站在一起。」

蔣萬安今天中午赴大安高工頒發國中市長獎，對於大縱走成為選舉議題攻防？媒體今天問蔣，指沈伯洋感嘆蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿做政治攻擊，蔣表示，他一定會和市府基層同仁站在一起。

媒體也問蔣萬安，沈伯洋稱要打造「天際線步道」？是否真的有走過大縱走，是否邀請沈伯洋來走一走？蔣說，他昨天已經說過，北市府過去三年所規畫的各項對於大縱走行銷以及各項的改造工程，其實獲得市民超過95%的肯定。同時過去這三年累積參與大縱走的人次，也相較於前七年成長了 79％、近8成。這都顯示我們市府同仁、特別大地處同仁在過去這段期間所的付出得到了各界的肯定。

蔣說，針對大縱走市府也有各項工程，包括草山觀瀑吊橋，包括竹柏參道、夜間環境，確實也都吸引非常多的國內外觀光客前來。所以我們在 113 年特別規畫的包括大縱走寶石、包括徽章等，透過這樣挑戰的方式，吸引更多的大朋友小朋友一起前來。所以我希望在所有市民朋友享受山林樂趣同時，也應該給予大地處同仁一個肯定。