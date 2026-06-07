已當過「1.5個市長」為何還要選？李四川這樣回兒子：為了責任承擔

國民黨新北市長參選人李四川今天說，兒子曾問他做過3個（新北、高雄、台北）副市長，已經「1.5個市長」，還要選市長做什麼？他說，人生有時候就為了一個責任、一個承擔，他不怕被抹黑，會全力以赴，當選後好好推動市政建設。

李四川今天上午到汐止區復興市民活動中心，與國民黨基層幹部和汐金萬鄉親座談。國民黨新北市黨部主委黃志雄、汐止區黨部主委陶威中、金山區黨部主委游忠義、萬里區黨部主委許泰山、立委廖先翔和汐金萬選區市議員參選人何元楷、平原市議員參選人吳國譽和汐止多名耆老、里長出席。

李四川說，選舉原本不在他人生規畫的旅程中，他的人生在這個時間點，應該是要退休了。他的兒子跟他說，已經做過3個副市長，已經是1.5個市長，再選市長做什麼？他藉這個機會要跟所有鄉親報告，人生有時候計畫趕不上變化，有時候就是為了一個責任、一個承擔。

投入選戰3個月，李四川表示，很多人包括他太太在內都問他「有後悔嗎？」因為被人抹黑成這個樣子，3個月從副市長變黑道，「我不知道什麼時候刺龍刺虎，連手都是」。現在的選舉狀況，說起來不敢說是台灣的悲哀，卻是民主國家不該有的狀況。

李四川說，這幾天他的鄰居、所有的人都被干擾，包括他家裡住在哪裡，社區名字是什麼，民主國家重視的隱私權，說實在的全部都被破壞。一下子說他買一間房子，那時候是局長（工務），說一說都不是。說他買兩間打通，結果是設計16樓要退縮，17樓太小間，所以做樓中樓，其實原來建照就是這樣，從頭到尾一直在抹黑。

李四川感嘆，「你說明一項，他就再質疑一項」，一群朋友都跟他說，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，戲稱如果在座聽到有人說，「你先生昨天帶一個妹妹」，回家了就叫先生一直證明「你有沒有？」整天就要一直在那裡釐清，照道理要質疑人家，就要拿出證據。

李四川說，「這3個月來被抹黑到，抹到我不知道」，但是他不怕，他會全力以赴，因為有大家幫他作證。他接著細數在台北縣、新北市任職期間的重大工程，表示當選新北市長後，會促成汐東線延伸串連台北捷運環東段。

李四川今天上午到汐止區復興市民活動中心，與國民黨基層幹部和汐金萬鄉親座談，爭取支持。記者邱瑞杰／攝影