彰化藍綠拚銀髮票源 推健保全額補助、幸福卡3.0跨縣市互惠

彰化縣人口老化速度持續加快，年底彰化縣長選舉藍綠候選人都提出長者政見爭取支持。民進黨參選人陳素月率先提出「65歲以上長者健保費全額補助」政策，初估整體年度經費支出約為20億元；國民黨參選人魏平政則指出，除了長者健保補助，也將推動「長青幸福卡3.0」，擴大點數使用範圍至社區藥局、運動中心等場域。

民進黨提名陳素月參選彰化縣長，近日中央部會展開輔選，農業部長陳駿季與教育部長鄭英耀今將到彰化站開政策說明會。陳素月先前提出當選後優先推動「65歲以上長者健保費全額補助」政策，她指出鄰近縣市已逐步推動相關補助，彰化不能再落後。縣內65歲以上長者，依現行健保平均每人每月保費約826元估算，每人每年約需9912元，扣除既有減免補助後，整體年度經費預算支出約約20億元。

針對財源問題，陳素月提出三大來源，包括依據彰化縣政府113年度總決算審定後歲入歲出賸餘23.7億元、檢討年度總預算約620億元中低效益或重複性支出重新配置，以及向中央爭取高齡社會相關補助計畫，結合長照與健康促進資源，並整合現行老人福利支出，盤點既有零散補助進行制度整併。

相較之下，魏平政提名與起步較晚，但近日積極進行拜訪行程與民間活動，並在臉書闡述未來願景。他指出，65歲以上長者健保費全額補助在彰化市與員林市等地已有不同參選人提出，已成為未來趨勢，也會納入政見，並將向政策剛上路的南投縣取經。

魏平政也表示，彰化縣長王惠美推動的「長青幸福卡」已奠定良好基礎，若當選將升級為「長青幸福卡3.0」。他指出，現行每月1000點補助對部分長輩而言不易用罄，且使用範圍多侷限在縣內觀光景點，未來將擴大至社區藥局購買保健食品與常備藥品，以及運動中心與特約健身房等場域，強化健康照護與在地消費功能。

他也提出中彰投雲跨縣市「點數互惠」機制，推動長者跨區旅遊並帶動觀光交流，同時規劃「祖孫同遊」優惠，鼓勵長輩攜孫出遊，讓孩童享門票折扣或優惠，兼顧家庭互動與地方觀光發展。