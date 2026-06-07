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合體李四川後援會「送書」熱議 黃國昌：若網友惡搞發揮幽默感就好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃國昌今天上午出席民眾黨雙北志工龍舟活動。記者林麗玉／攝影
黃國昌今天上午出席民眾黨雙北志工龍舟活動。記者林麗玉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨天與民眾黨主席黃國昌合體成立後援會，黃因近期出版新書引發過去時代力量戰友質疑，引發熱議，今天黃國昌被問及現在有很多人在討論送「書」這個舉動。黃國昌今天受訪說，如果是網友惡搞的話，大家就是發揮幽默感就好了；但如果是特定綠營或者是附隨的媒體，要進行政治操作，大可不必。

2026九合一選舉

黃國昌今天上午出席民眾黨雙北志工龍舟活動，對於昨天與李四川合體成立後援會，媒體今天問黃，送「書」這個舉動引發許多人討論，黃國昌今天受訪表示，送李四川這本新書，一方面是以晚輩的心態請川伯指正；一方面是期許一起在台灣這個混亂、政府又違法濫權的年代當中，還是要懷抱著信念，一起「向光前行」。

李四川 黃國昌 雙北 2026九合一選舉 新北市選舉

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