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高虹安回歸民眾黨籍？柯文哲一句話回應：這個重要嗎？
藍白原打算日前院會三讀「公職人員選舉罷免法」第廿六條修正草案，為新竹市長高虹安連任掃除障礙，但國民黨團卻突然在上午協商議程時踩煞車，全案擇期再協商。民眾黨前黨主席柯文哲今天被問及，選舉前或選舉後還有可能讓高虹安回歸民眾黨？會不會擔心民眾黨的執政縣市減ㄧ？柯文哲說，這個有那麼重要嗎？事情做好就好嘛。
2026九合一選舉
柯文哲今天上午出席民眾黨雙北志工龍舟活動，柯文哲被問及，未來有可能讓高虹安回歸民眾黨嗎？這邊有跟高虹安市長這邊來溝通？柯文哲表示，他個人認為，高虹安現在她中間被停職了一年多嘛，所以那個市政進度要先補上去。還有一點，高那些司法案件還在處理當中，所以我倒覺得這種政治方面的東西不急著去處理，先把她最重要的事情先解決掉，這比較重要。
媒體追問，不會擔心民眾黨的執政縣市減ㄧ？柯文哲說，這個有那麼重要嗎？事情做好就好嘛。他覺得市政那個缺一年多的先補上，有些落後的地方要把它補上去，還有她的案件她自己也要趕快去要注意要處理。
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