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沈伯洋：公務員週末加班政治攻防 不是正常事情

中央社／ 台北7日電

台北市大地處今天發稿反擊民進黨台北市長參選人沈伯洋所拋「大台北天際線」想法。對此，沈伯洋說，他所談為交通路網建立，憂心公務員週末加班進行政治攻防，不是件正常的事情。

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沈伯洋上午到士林區社子市場掃街拜票，緊接著出席在社子棒球場舉辦的2026第21屆台北市業餘社區棒球聯賽開幕典禮，包括同黨籍台北市議員林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧和林延鳳都陪同。

媒體會前聯訪詢問，沈昨拋「大台北天際線」想法後，大地處今則發新聞稿回應稱許多為原始險惡地形，闢建步道恐破壞生態，相關看法為何。

沈伯洋表示，他們對天際線講法可能有誤會，自己所說為交通路網建立，並指看到台北市政府局處在週末發新聞稿，令他感到憂心，認為等於是用加班方式，且用局處加入政治攻防，這不是件很正常的事情。

媒體追問，如何看台北市研考會主委殷瑋近日開設YouTube頻道，評論參選人一事。沈伯洋說，這件事情令人匪夷所思，因基層公務員被推出來做選舉攻防，已不太妥當；當對市政提出願景和討論時，是希望市長蔣萬安本人出來回應問題，並進行實質討論，這也是市民所期待。

沈伯洋認為，是否違反行政中立，以北市府自己角度評斷即可，他比較擔心基層公務員，其工作環境向來都過度高壓，同時也是人力不斷流失之因，有些缺額已逾30%，若總是上面有想法、卻叫基層公務員去做，在既有工作還要執行的情況下，政策執行一定不會到位。

同時，造成過多壓力，有考上高普考欲分發者，許多人就不想待在台北市，這是現在所面對的困境。

林延鳳也說，殷瑋開直播只是為攻擊沈伯洋而製造聲量，但身為研考會主委，應做好市政、市長政策追蹤和研究本質，當蔣萬安的炮口去攻擊沈伯洋，蔣萬安本人卻躲在殷瑋背後，質疑難道是殷瑋的背後靈。

媒體問到，蔣市府讓公務員假日發稿，但又推育兒減工時政策，才為「哈維爾長椅」揭牌的蔣萬安，是否說法和做法背道而馳。沈伯洋表示，這完全違反一般職場對待勞工方式，如何實質改善公務員工作環境，首先可讓公務員彈性工時、重新做改變，日本東京已經在做。

其次，就近設置育兒、托育地點，可實質減少接送通勤時間；以及AI導入，公務員自學並無法減少工作，應在各局處設置AI專職人員，幫大家解決AI相關問題，才能減少工作。

沈伯洋說，公務員減壓後，才能讓人力留在台北，再談施政和願景才有效率；並希望蔣萬安能針對市政一起辯論、討論，否則缺乏實質溝通效益。

他也對蔣萬安所推六大教育新政提出看法，認為出國進修、師生比優化都是好事，但基層教師困境是工作太多、壓力大，北市教師缺額高且負擔變重，北市府去年底已提如何減少其行政工作；但校園霸凌和毒品問題嚴重，許多教師的壓力來源都在此，很難回歸到一般教學專業。

沈伯洋表示，台北大學橄欖枝中心就是專門處理這些事件，認為引入第三方機制是最關鍵的，不但能夠抽離且專業，實質減壓教師工作。

2026九合一選舉 沈伯洋 公務員 台北市選舉

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