高雄左楠區議員選情生變 三連霸里長吳武雄加入、莊貽量恐出局

高雄市左營楠梓選區應選9席議員，國民黨5席女將爭取連任、民進黨提名4人，另有無黨籍議員陳善慧爭取連任。除檯面上參選人之外，左營區崇實里里長吳武雄宣布參選，另外民眾黨高雄市前黨部主委莊貽量原本也是熱門人選之一，但陸續爆發債務等爭議後遭黨部發聲明切割，獲提名參選機率大減。

高雄第四選區左楠區向來是激戰選區，2022年議員選舉20搶9，創下單一選區最多人參選記錄，2026年也是角逐者眾多，此次藍綠共9人參選、無黨籍至少3人已表達參選意願。

國民黨提名現任議員白喬茵、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟，未提名新人。民進黨提名現任議員黃文志、李雅慧，以及新人高市前青年局長張以理、高市文化局前局長尹立，另有黃偵琳在初選前因酒駕爭議退選、前市長謝長廷機要薛兆基也退出初選，目前以無黨籍身分堅持參選到底。

民眾黨截至目前為止，僅提名前議員林于凱參選三民區，曾參戰左楠區市議員的高雄市黨部前主委莊貽量再度爭取提名，不過他自曝遭人安裝追蹤器之後，5月4日開記者會砲轟黨中央黑箱作業並揚言退黨，後續又爆發債務糾紛，高市黨部已於上月底發聲明切割。

民眾黨高市黨部表示，莊貽量於今年5月初請辭本黨所有黨務，有關其涉及個人財務事宜，屬於私人事務，高雄市黨部無權涉入，關於債務處理細節，黨部更無從知悉，對其所造成之社會紛爭，我們也深感遺憾，望其妥善處理，回應各界交代。

除藍綠陣營參選人外，左營區崇實里三連霸里長吳武雄近日已宣布投入市議員選舉。他表示，將以「止戈為武、安居高雄、守護崇實、創新左楠」為主軸，將成功的「崇實經驗」複製到左楠市議員，重視社區建設、環境改善、交通議題、眷村文化保存、弱勢關懷到長者照護等工作。