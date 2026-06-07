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選舉到沒有政治人物反對 時力劉仲書衝著北宜高鐵參選議員爆12搶7

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
面對年底選舉，宜蘭幾乎沒有地方政治人物要求暫緩北宜高鐵，把一些疑慮先進行釐清，公共討論再做決定。劉仲書決定代表時代力量，投入宜蘭市的縣議員選舉，該選區目前共有12人搶7席。圖／取自劉仲書臉書
面對年底選舉，宜蘭幾乎沒有地方政治人物要求暫緩北宜高鐵，把一些疑慮先進行釐清，公共討論再做決定。劉仲書決定代表時代力量，投入宜蘭市的縣議員選舉，該選區目前共有12人搶7席。圖／取自劉仲書臉書

選舉年，北宜高鐵議題發燒，時代力量劉仲書在臉書貼文宣布參選宜蘭縣議員，尋求支持。他說，高鐵延伸宜蘭問題很多，卻因官方沒有讓民眾充分溝通、參與討論，造成資訊破碎，民眾普遍不知情，地方政治人物與地方官不分黨派，沒有一位要求暫停程序把疑慮釐清，想要讓事情有點變化，只能自己出來。

2026九合一選舉

劉仲書此次衝著「高鐵」議題投入參選宜蘭市選區的縣議員，宜蘭市最全縣最大議員選區共7個席次，距選舉剩半年，目前已有12人參選搶7席，劉仲書是唯一披時代力量戰袍的參選人。

劉仲書本身也是北宜高鐵監督聯盟發言人，長期關注高鐵開發議題，由於是政治素人首次參選，他在臉書貼文，沒有地方系統支援，需要同溫層的支持力量。

他提到，宜蘭面臨一場非常大型的開發案「高鐵延伸宜蘭」，影響深遠，但整個程序被粗暴且簡單通過，包括黑箱的選址、便宜行事的公聽會、一次環評大會就拍板。

劉仲書說，鐵道局與政治人物一直胡說，說東部台鐵會跟西部台鐵一樣營收成長不會惡性競爭，說宜蘭高達八成民意支持高鐵。事實是，東部跟西部的工商產業聚落根本不同；事實是，八成支持是環評報告，是對沿線民眾對工程時環境影響接受度的調查。

他表示，這類例子多到罄竹難書，但民眾普遍不知情，因為官方沒有讓民眾充分溝通、參與議題討論，資訊支離破碎；藍綠白都是支持方，反對就會被扣上「讓宜蘭成為二等公民」、「阻礙宜蘭發展機會」的帽子。

他強調，握有政治力的地方政治人物與地方官不分黨派，沒有一位、沒有一個，要求程序好好停下來、要求把問題疑慮徹底釐清、要求先擴大公共討論再決定。大家喜聞樂見「高鐵要來？加速審、趕快蓋、程序不能停！」環評通過當天，縣府就立即啟動特定區都計變更程序。

他說，這是公共治理的徹底退化，「制度失靈」沒有讓目的、效益被有效公開檢驗；「民代失靈」沒有人用監督立場在做事；「民主失靈」沒有讓人好好放心表達反對意見。

他最後說，無論高鐵、特定區，任何大型建設與政策制度，宜蘭缺乏公民深度討論的空間與機會，「真的要讓事情有點變化，只能自己出來」，為什麼是用時代力量出來參選？因為只有時代力量，在高鐵延伸議題看得清楚、也願意講出來。

2026九合一選舉 高鐵 北宜高鐵 時代力量 宜蘭縣選舉

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