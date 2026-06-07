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爭市長2天4度同台 蘇巧慧：1天可跑新北10區 李四川：有信心贏對手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川向攤商握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川向攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

藍綠兩黨新北市長參選人李四川蘇巧慧，今天上午不約而同現身永和區福和橋下，參加永和區老人會舉辦的桌球雙打比賽開幕儀式，並禮貌性握手致意。兩人承諾當選後將會提供更多更好的空間讓民眾可以運動，另外也會補助經費讓社團更好運作。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午7時許出席永和區老人會桌球比賽開幕儀式，媒體詢問昨天（6日）三度與對手李四川出席活動，但都是一前一後王不見王，是否有感受到競爭的感覺？蘇巧慧表示，參選700天以來每一天都非常努力把握時間，到新北市的各個地方和各位鄉親見面。有時一天可以跑10個區，就是要讓大家看到自己的創意及活力。

蘇巧慧說，尤其到了每一個地方身邊的新北隊都會一起來，像永和的許昭興、羅文崇，大家都不遺餘力地希望把每一區的特色展現出來，也告訴大家「新北隊有活力、有創意，我們準備好了。」

另外國民黨新北市長參選人李四川隨後也到場，2人見面後禮貌性握手致意，李四川被問及連續兩天都與蘇巧慧參加同場活動，李四川表示，選舉本來就是各自去爭取支持者，每一個活動他都會參加，讓民眾決定支持的人選，被問及是否有信心可以贏過蘇巧慧，李四川堅定表示：「我有信心」

兩人接著也在永和區老人會理事長介紹下分別上台致詞，蘇巧慧表示未來將利用更多的空間讓民眾可以運動，社團是社會非常重要的一環，未來若當選新北市長後，也希望社團的補助款可以恢復，尤其更需要大力補助經費，讓老人會等社團更好運作。李四川也表示當選後將提供更多更好的環境，讓長輩們可以好好運動。

李四川與蘇巧慧今天在永和區老人會同台時握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與蘇巧慧今天在永和區老人會同台時握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川與逛跳蚤市場民眾一一握手。記者黃子騰／攝影
李四川與逛跳蚤市場民眾一一握手。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧在福和橋下跳蚤市場向民眾握手致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧在福和橋下跳蚤市場向民眾握手致意。記者黃子騰／攝影

藍綠兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧參加永和區老人會活動。記者黃子騰／攝影
藍綠兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧參加永和區老人會活動。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與攤商握手爭取支持。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與攤商握手爭取支持。記者黃子騰／攝影

民眾舉起大拇指跟蘇巧慧致意。記者黃子騰／攝影
民眾舉起大拇指跟蘇巧慧致意。記者黃子騰／攝影

李四川與蘇巧慧同台前後致詞。記者黃子騰／攝影
李四川與蘇巧慧同台前後致詞。記者黃子騰／攝影

李四川至福和橋下跳蚤市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影
李四川至福和橋下跳蚤市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 李四川 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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