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民眾黨推基隆競選歌曲 黃國昌、柯文哲獻聲

中央社／ 基隆7日電

台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、基隆市副市長邱佩琳，日前與4名基隆市議員參選人合體，錄製競選歌曲「總有希望」，盼在逆風中穩健前行，為基隆帶來改變。

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邱佩琳同時擔任民眾黨基隆市黨部主委，她透過新聞稿表示，「總有希望」是由支持者創作並無償提供，歌詞描繪許多黨員和支持者心境「只要努力就會迎來天亮」，唱出面對挑戰難關仍不放棄的精神，未來民眾黨「基隆隊」會帶著這份力量繼續向前。

新聞稿表示，黃國昌說，第一次聽到「總有希望」就覺得曲調優美且符合民眾黨現在的心境，陪同參選人練唱、錄製，他只是「綠葉襯紅花」。被問到與柯文哲誰唱得好，黃國昌幽默回應，當然是柯文哲唱得比較好。

柯文哲說，這首歌非常適合民眾黨，歌詞傳達大家都是「認真的憨人」，不管遇到什麼困難，只要繼續堅持就會等到天亮，呼應黨一路走來的處境。柯文哲笑說，他近期感冒改唱「低音組」，高音交給其他人，但低音沒有問題。

民眾黨在基隆市推出中山區呂承祐、安樂區李文耀、信義區黃申棟、中正區林廷翰參選市議員，民眾黨表示，期待能在選戰打出「全壘打」，將優秀、專業的參選人送進市議會，為基隆帶來希望與改變。

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