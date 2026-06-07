聽新聞
0:00 / 0:00
民眾黨推基隆競選歌曲 黃國昌、柯文哲獻聲
台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、基隆市副市長邱佩琳，日前與4名基隆市議員參選人合體，錄製競選歌曲「總有希望」，盼在逆風中穩健前行，為基隆帶來改變。
2026九合一選舉
邱佩琳同時擔任民眾黨基隆市黨部主委，她透過新聞稿表示，「總有希望」是由支持者創作並無償提供，歌詞描繪許多黨員和支持者心境「只要努力就會迎來天亮」，唱出面對挑戰難關仍不放棄的精神，未來民眾黨「基隆隊」會帶著這份力量繼續向前。
新聞稿表示，黃國昌說，第一次聽到「總有希望」就覺得曲調優美且符合民眾黨現在的心境，陪同參選人練唱、錄製，他只是「綠葉襯紅花」。被問到與柯文哲誰唱得好，黃國昌幽默回應，當然是柯文哲唱得比較好。
柯文哲說，這首歌非常適合民眾黨，歌詞傳達大家都是「認真的憨人」，不管遇到什麼困難，只要繼續堅持就會等到天亮，呼應黨一路走來的處境。柯文哲笑說，他近期感冒改唱「低音組」，高音交給其他人，但低音沒有問題。
民眾黨在基隆市推出中山區呂承祐、安樂區李文耀、信義區黃申棟、中正區林廷翰參選市議員，民眾黨表示，期待能在選戰打出「全壘打」，將優秀、專業的參選人送進市議會，為基隆帶來希望與改變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。