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打臉天際線政策…沈伯洋嘆基層被逼政治攻防 綠酸蔣萬安是殷瑋背後靈

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造大台北天際線等政見，今天一早卻被北市府大地處發新聞稿打臉。沈感嘆，討論市政淪為政治攻防，蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿做政治攻擊，令人匪夷所思。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造大台北天際線等政見，今天一早卻被北市府大地處發新聞稿打臉。沈感嘆，討論市政淪為政治攻防，蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿做政治攻擊，令人匪夷所思。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出台北登山步道應打造大台北天際線等政見，今天一早卻被北市府大地處發新聞稿打臉。沈感嘆，討論市政淪為政治攻防，蔣市府讓基層公務員假日發新聞稿做政治攻擊，令人匪夷所思。而研考會主委近日開設直播節目也被綠議員也大酸現任市長蔣萬安躲在後面不正面回應，「是殷瑋背後靈嗎？」

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沈伯洋表示，大地處對他的看法可能有點誤會，他所提的是交通路網的建立，其實看到公務人員六日發稿也讓他很憂心，蔣市府用局處周末加班加入政治攻防並不正常，且現階段公務人員不斷流失，部分局處缺額率更高達3成，若高層有一些想法要公務員去做，可能會導致公務員疲乏，更導致既有政策做不到位，現階段應仍要想辦法改善工作環境，減輕工作壓力。

被媒體問到先前「哈維爾的長椅」才剛揭幕，蔣萬安致詞也盼「即使彼此意見不同，仍願意坐下來對話」，不過如今基層公務人員加入政治攻防，就連研考會主委殷瑋也開網路直播，沈伯洋直言，「匪夷所思基層公務員加入選舉攻防不太妥當」，還是希望蔣能回應一些問題實質討論。

民進黨議員林延鳳也說，殷瑋直播節目名稱「殷瑋答」是網友想的，殷沒有經過網友同意直接使用沒創意也不及格，所用的梗也不好笑、很乾，開直播只為了攻擊沈伯洋提升自己聲量，升為研考會主委應將市政、市長政策追蹤和研究本質，而不是當蔣的砲火，更反問蔣萬安，「你是殷瑋背後靈嗎？」

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