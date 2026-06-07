迎44歲生日！網曝這天生日不少人當縣市首長 沈伯洋一句話笑回

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名後選舉行程滿滿，今天則到士林區社子掃市場，而今天剛好也是沈44歲生日。不過同一天生日政治人物還有不少人包含黨秘書長徐國勇、新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫等且不少人當過縣市首長，談到這樣巧合沈則笑稱沒當的也很多，市民在意應該還是願景跟能力。

沈伯洋今天一在選區議員陪同下一早到社子市場掃街，剛到場現場就先幫沈唱歌慶生，也有不少支持者到場希望能跟沈拍照、要簽名，市場內也被擠得水洩不通，不少人看到沈到來紛紛上前搶握手、拍照，氣氛相當熱絡。

沈伯洋當下也許願，希望台北市能夠成為勇敢做夢城市大家也都能身體健康，第三個願望則放在心裡，被媒體問到6月7日生日政治人物很多，包含新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫、副總統呂秀蓮等，前不少人都當過縣市首長，不過沈笑稱，「統計學角度沒當上的人也很多。」以市民角度還是看有沒有能力、好的願景。