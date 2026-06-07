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批蔣萬安大縱走無任何改變 北市大地處：沈伯洋外行、臨時抱佛腳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安昨上午出席2026台北市教育博覽會開幕儀式。記者曾吉松／攝影

「台北大縱走」近日成為北市長新選戰攻防議題。民進黨參選人沈伯洋昨天表示，大縱走步道應打造「大台北天際線」並「連接斷點」，還稱市府「問A答B」。北市大地處今天再度駁斥沈伯洋的「天際線」說法，大地處說，天際線的確是接近天際的想像力，但真正熱愛山林的山友絕對會反對這樣「外行」說法。

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北市大地處表示，因為所謂「大台北天際線」是一條跨越雙北且包含許多原始險惡地形的「硬核探勘路線」，如果要專門在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然，既不可能，更不應該。

 大地處表示，市府為了保護自然、讓對山林的破壞能夠最小化，以先民開闢、目前不再作為交通運輸使用的既有步道，串連成大縱走路線、沒有斷點，這樣的設計本身就是結合自然與文化的規劃，市府也持續努力促進自然與人文的結合，成果從113年的「台北大縱走導覽手冊」就可詳覽，有心人士外行的批評已讓山友們不敢恭維。

對於沈伯洋指控台北市政府公務員「問A答B」，大地處表示，沈委員的指教，昨已逐點回應，哪裡有「問A答B」？新聞稿內明文寫了不只大縱走，「目前全市18處步道群皆可透過大眾運輸便捷抵達」。事實是全市155條步道幾乎都歸屬於18步道群，即使因地勢獨立而不在步道群中的少數幾條步道也都能搭大眾運輸抵達。

大地處說，符合真實遊憩行為的步道規畫，必須「因地制宜、以人為本」，大縱走滿足挑戰型山友的 A 進 B 出，環狀步道也滿足了親子與開車族，這才是真正全面的交通網規畫，而不是臨時抱佛腳的突然關心。市府依山勢、當地人文條件畫歸18個步道群，毗鄰的步道群當然有串接，如果為了已經說出口、下不了台階的「A進B出」四個字，而到處刻意開闢步道，那不叫「路網規畫」，那叫做「破壞山林」，希望論者能夠多認識台北山系，不要一再空想。

 針對沈批評「蔣市府任內沒有做任何的改變」，大地處強力回擊，這是對基層公務員多年努力的抹煞，也絕對是不實指控，請委員立即收回這句話。大地處指出，這三年多的成果已在6日發出的新聞稿寫得很清楚：包含「草山觀瀑吊橋」、「猴崁水圳步道吊橋」、「指南宮竹柏參道夜間光環境優化」等新亮點落成，積極整頓圓山一帶的舊有違章建物；而113年推出全新大縱走徽章，今年再推出「每月寶石王」挑戰活動，更實現了平均參與人次成長八成的成果，贏得山友96%的滿意度肯定。以上這些都是有憑有據的明確例證，請沈委員不要任意用毫無證據的言語，傷害北市府公務人員的長年用心。

至於沈對風櫃嘴小巴動線的指教，大地處表示，一般山友、甚至一般民眾應該都無法理解沈委員的說法，配合路幅寬度，本來就只適合小型巴士（小巴）；民眾本來就可以上下山從不同登山口、搭不同公車動線接入市區大眾運輸網路，為何非要小巴1號繞行該步道群的每一個登山口？這樣的方案不僅不合常理、更對山友不便，建議沈委員提方案前要認真研究過，不要紙上談兵。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨上午到內湖碧山巖參香祈福。記者許正宏／攝影
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沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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