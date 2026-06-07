新北嘉義同鄉會 總統為蘇巧慧拉票

新北市是全國最大票倉，賴清德總統昨出席新北嘉義同鄉會會員大會，為民進黨新北市長參選人蘇巧慧、嘉義市長參選人王美惠和嘉義縣長參選人蔡易餘拉票。賴總統與綠營縣市長參選人離去後，國民黨新北市長參選人李四川也前來拜票，年底選戰持續升溫。

賴總統昨化身超級助選員，他表示，新北作為人口最多縣市，應要對未來進步台灣的發展有更大的力量帶領，新北市進步，台灣也因此進步，他向大家報告，最好的人選就是蘇巧慧，國會表現第一名，又非常深耕；他還說自己曾參加蘇的網路節目「就是海獺…」，一旁的蘇巧慧立即糾正喊「水獺」，賴改口說「是水獺媽媽說故事，我是阿德叔叔」。

賴清德提及在場的嘉義縣長翁章梁施政，在全國廿二縣市各項評比第一名，過去有這種成績的，就是台南市前市長賴清德，第一名的縣長就要交給同樣第一名的立委蔡易餘「靈活的小胖子」。

賴清德也說，歷任嘉義市長很難找到王美惠這樣的人，到哪都騎一台小綿羊，警察消防還沒到，王就先到了，「清德做市長的時候，也沒辦法做到像她這樣」，盼鄉親支持深入基層的蘇巧慧、王美惠，中央需要各縣市一起合作，地方要選出好人才。

賴總統等人離去後，李四川也前來拜票，現場民眾爭相合照。李說，新北市長侯友宜是嘉義人，他在侯身上看到嘉義人的勤奮努力，這幾年侯友宜翻轉新北，執政拿到全球幸福城市第四十四名佳績，年底他要接棒侯友宜，雖壓力大但一定會努力。

李四川說，台灣現在發展ＡＩ產業，他未來要在新北發展成高科技產業園區，包括都市重劃等，另蘆洲到社子要興建蘆社大橋，從北士科到蘆洲、五股變成ＡＩ廊道，拜託以疼惜侯友宜的心情支持他，希望他年底當選，能為新北市民服務。