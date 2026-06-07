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藍白合 李四川與民眾黨新北競總合體

聯合報／ 記者林昭彰林媛玲／新北報導
民眾黨昨天成立新北議員聯合競總暨李四川後援會成立大會，民眾黨創黨主席柯文哲（左起）、國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨主席黃國昌等人出席。記者葉信菉／攝影
民眾黨昨天成立新北議員聯合競總暨李四川後援會成立大會，民眾黨創黨主席柯文哲（左起）、國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨主席黃國昌等人出席。記者葉信菉／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨與民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌合體成立聯合競選總部暨後援會，成為「藍白合」里程碑。柯文哲表示，盼以此為起點，為台灣未來聯合政府合作文化建立良好典範。李四川承諾全力輔選民眾黨議員參選人，期盼民眾黨成立新北議會黨團。

2026九合一選舉

面對藍白合來勢洶洶，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，進步的新北是彩色的，本來就會有很多不同的聲音，也希望未來在新北這個大舞台上面，各種聲音、各種意見都能被呈現，一起來討論，大家最後凝聚成共識

民眾黨新北議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會昨成立，民眾黨議員陳世軒代表致贈「黃仁勳皮衣」，希望李四川成為新北優秀ＣＥＯ，未來能像爭取輝達一樣，替新北爭取更多建設；黃國昌送上自己新書「向光前行」，感謝李四川關鍵時刻挺身承擔責任。

「這是政黨發展重要里程碑。」柯文哲說，外界常在講「藍白合」，其實應該叫「聯合政府」，但聯合政府是需要訓練的；二○二四年藍白合為什麼失敗？「我後來想一想，當然一定會失敗，連讓百分之三還是讓百分之六事前都沒有講清楚，怎麼處理？」主因在於事先沒有針對共同政見或民調等細節達成共識。

柯文哲說，合作不僅是文化，更需要建立可運作的制度，因此期盼以新北市為起點，由黃國昌與國民黨實質協調，逐步在台灣建立起聯合政府的政治文化與長遠制度。

柯文哲直指，賴清德總統試圖獨吞成果，是一大戰略錯誤，近期「不副署、不公布、不執行」的現象，已從赤裸裸製造內部對立，演變成對國家法治的摧毀，並非大眾樂見的民主常態。

黃國昌指出，賴清德當選總統那晚接受外媒提問，曾承諾將用人唯才、促成聯合政府，但此後絕口不提，反而不斷製造對立與撕裂，這便是為何民眾黨與國民黨希望透過正式協議推動聯合執政，以共同信念奮鬥的原因。

李四川說，這次選舉不僅是藍白合作，更代表跨黨派為新北發展共同奮鬥的決心，他會攜手民眾黨打贏新北市長選戰，全力輔選市議員參選人，期盼民眾黨在議會成立黨團。

2026九合一選舉 民眾黨 李四川

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