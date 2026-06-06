三重雲林同鄉會理事長交接就職典禮 蘇巧慧：齊力為新時代的新北打拚

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席三重雲林同鄉會理事長交接就職典禮，蘇巧慧說，雲林人旅居新北人數多達80多萬人，三重更是許多雲林人北上打拚的第一個落腳點，三重雲林同鄉會不僅人數眾多，且非常團結，她希望與雲林北上為事業奮門的鄉親共同努力，齊力為新時代的新北打拚。

蘇巧慧今晚出席三重雲林同鄉會第8屆、第9屆理事長交接就職典禮暨第9屆理監事就職典禮，第9屆理事長林榮明、第8屆理事長吳競州、創會理事長李志能熱情歡迎，蘇巧慧也和新任理事長林榮明逐桌向眾人致敬，許多民眾為蘇巧慧加油，高喊「新北一定會贏！」更拉著蘇巧慧要求合照，蘇巧慧也來者不拒，展現十足親和力，現場氣氛相當熱烈。

蘇巧慧說，旅居新北的雲林人多達80多萬人，而三重更是許多雲林人北上打拚，在新北的第一個落腳點，因此三重雲林同鄉會不僅人數眾多，而且非常團結。蘇巧慧特別感謝三重雲林同鄉會長年積極參與公益事務、回饋社會，也期盼未來有機會和所有新北的雲林鄉親共同努力，「一起為新時代的新北打拚」。

在地立委李坤城，新北市議員李倩萍、彭佳芸，新北市議員參選人陳俊維，新北市議員李余典、邱婷蔚服務團隊也陪同共同出席交接典禮。

蘇巧慧表示，許多雲林人北上靠著勤奮打拚、腳踏實地的「雲林精神」，在各行各業皆成為佼佼者，有成就後，更積極回饋社會，在吳競州理事長帶領下，三重雲林同鄉會不僅辦理捐血活動、捐贈物資，更提供醫療器材給需要的機構，蘇巧慧大讚三重雲林同鄉會理監事們「最好的團隊，撐起最好的成績。」也期盼未來有機會和眾人齊力，為新北建構最好的「新北隊」，齊心為新北市民服務。

蘇巧慧指出，新北在歷任市府團隊接棒下，基礎建設逐步成長，「新時代的新北，不只需要傳承，更需要創新和願景。」她說，不僅會讓新北市各項重大建設持續推進，更要建立新北的城市品牌，讓更多人看見新北、喜歡新北，她所提出「新皇冠海岸」、「鑽石山城」觀光計畫，便是希望串聯新北的山海資源，打造新北獨一無二的觀光品牌。

蘇巧慧並說，她也會和新北市議員們陸續提出照顧不分族群、不分年齡市民朋友的政見，像是「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」，希望讓新北真正成為「在地人的好所在、出外人的新故鄉」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席三重雲林同鄉會理事長交接就職典禮，她希望與雲林北上為事業奮門的鄉親共同努力，齊力為新時代的新北打拚。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席三重雲林同鄉會理事長交接就職典禮，她希望與雲林北上為事業奮門的鄉親共同努力，齊力為新時代的新北打拚。圖／蘇巧慧辦公室提供