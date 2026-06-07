花蓮泛藍之爭 游淑貞吉安經驗 打造AI後山

花蓮長達四屆十多年的「傅家執政」即將畫下句點，年底縣長選戰呈現「泛藍三腳督」，吉安鄉長游淑貞獲國民黨徵召，迎戰昔日同志無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢，她接受本報專訪強調以「正藍軍」迎戰，自己也非誰的接班人，會以「ＡＩ後山、揪團拚經濟」等政見爭取選民支持。

面對兩名強勁對手，游淑貞說，自己沒有裙帶關係，也沒有家族壓力與包袱，兄弟姊妹多是退休公教人員，孩子也長大從事教職，不須她擔心，只有她一個人在從事民代服務，能全心投入縣政。

她說，她是唯一獲政黨提名的「正藍軍」，且國民黨有十三鄉鎮市長、議員、代表、村里長參選人，以「五合一母雞帶小雞」團結迎戰，是不是一個家族可以挑戰？大家可以思考。

「有另外的候選人得到民進黨默契支持」游淑貞分析，有政治敏感度的人都看得出來，綠營靠向議長張峻，選到最後，將是民進黨支持的參選人與國民黨徵召的她對決，「第三人可能遭到棄保」。

至於反傅陣營猛攻游淑貞是傅家「接班人」或「代言人」，她認為，客觀民調數據顯示傅崐萁、徐榛蔚支持度都過半，鄉親認同度還是在，兩人也認同她過去廿年的努力，才願意加持；且她是因扎實政績受到支持，包括有百分之九十八點三的施政滿意度，參選也是基於自我挑戰與動能，「游淑貞不是誰的接班人」。

花蓮連年天災觀光低迷，游淑貞將以吉安鄉成功的AI經驗推至全縣，包括在易淹水地下道、重要路口等設AI通訊與監測系統，實現即時應變，還有建立詳盡的保全戶名單，能精準撤離等。

游淑貞認為，未來不能靠天吃飯，需要「智慧轉型、ＡＩ領航、數位藍海」，以ＡＩ打造智慧交通導引、建設花蓮成為「數位遊牧基地」，還要推動智慧醫療與科技農業，拉近南北區域落差。