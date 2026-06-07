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人物側寫／鐵人鄉長游淑貞 孩子心中的溫柔阿姨

聯合報／ 本報記者王燕華

花蓮吉安鄉長游淑貞有「鐵人鄉長」的稱號，她勤跑基層，出席大小活動，一天工作十多個小時不喊累，投身縣長選舉，面對「傅家接班人」等尖銳問題，也毫不閃避直球對決，但走進鄉長室，一眼就能看到牆壁上貼滿小朋友寫給「鄉長阿姨」的溫情小卡，這是鐵人鄉長鮮為人知的柔情一面。

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「鐵人鄉長」從小就展現個性堅強的一面，游淑貞在幼稚園時，好動的她中午睡不著，卻被老師硬逼著睡覺，她不服，賭氣不去學校，跳級上小學。她還記得，小時候家裡窮，她和二姊常常「比賽拿獎狀」，只為拿回家貼在牆上遮住窟窿。

花蓮師範學院幼兒教育系畢業後，游淑貞投入幼教事業，曾是三間幼兒園、一間補習班的負責人，收入穩定，在幼教領域深耕廿二年，卻因緣際會走上政治路，幕僚形容她還有一個特色，就是特別能記人，甚至曾在某個活動場合，一眼認出是曾就讀她幼兒園的年輕人，讓對方相當驚訝又佩服。

游淑貞笑說，過人的記憶力來自經營幼兒園的訓練，以前每到放學時刻，幼兒園湧入來接孩子的家長，必須迅速記住長相、車號，一眼看到就認得出來，才能夠把孩子「交對人」。

幼教背景也讓她在推動鄉政時格外重視教育，支持鄉內學校出國交流，鄉長室牆上小卡，一字一句都是孩子的感謝，有孩子寫道，「謝謝親愛的鄉長阿姨，讓我們有出國的機會，去看更大的世界。」

家人則是她最大依靠。游淑貞說，她的家人多是退休公教，只有她從事政治，盡管如此，家人都很支持她。但提到曾有不同陣營支持者上網留言恐嚇「滅絕全家族」，連「鐵人鄉長」都難掩心疼，她說，政治可以有正向的討論與攻防，但絕不能人身攻擊或威脅家人，希望打一場有品格的選戰。

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