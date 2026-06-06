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許崑源離世6周年 許采蓁許諾延續父親精神：盼與柯志恩翻轉高雄

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。記者曾原信／攝影
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。記者曾原信／攝影

年底九合一大選，國民黨高雄市黨部今天舉辦第8選區（苓雅、新興 前金）市議員提名同志介紹會，市議員許采蓁憶起6年前的今天，她失去最好的父親、前高雄市議長許崑源，數度哽咽說從政一路走來，始終秉持父親精神「憑良心做事」為高雄帶來改變，並向天上的父親喊話，盼保佑她及國民黨高雄市長參選人柯志恩打贏選戰翻轉高雄。

2026九合一選舉

許采蓁坦言，當時她只是一個上班族，根本不懂政治，也不知道自己哪來的勇氣，但因為父親留下的責任及許多支持者的期待，讓她決定接下這份重擔。

回首議員之路，她說從來不敢鬆懈「我每天都害怕自己還不夠好，因為我不能讓爸爸丟臉」她走上父親曾經走過的道路，也開始理解父親為何願意將大半輩子投入公共事務。

「回首你的來時路，才知山高無坦途。」許采蓁說，過去4年來，從未浪費選民給的機會，始終全力以赴，完成超過4千件服務案件，爭取超過5千萬元建設經費，也積極監督市政、追蹤重大爭議案件。

許采蓁說，包括小港國有山、美濃大夏湖、燕巢垃圾山及大樹光電案等議題，都有她與柯志恩一路追蹤監督的身影，她仰頭向父親喊話希望保佑打贏年底市長選戰，「就像當年陪著韓國瑜叔叔一起走過艱難選戰、一同迎接勝利一樣」，有機會贏得市民認同。

「我們輸過，但我們從來沒有怕過。」市黨部主委、立委柯志恩說，身為國民黨一份子，沒有人會忘記6月6日這一天，曾經為高雄付出、做出貢獻的人，都值得被感謝與記住，雖然是國民黨遭受重大挫折的一天，但將成為國民黨重新出發的轉捩點。

柯志恩表示，今天站在這裡不只是紀念許崑源，更是要延續他未完成的志業與理想，把該做的事情繼續做好、完成做好，高雄社會不需要再製造分裂，而是要以和平與團結作為城市前進的力量，讓市民看見國民黨存在的價值。

11月28日投票日也是星期六，她號召支持者記取今天這個數字，將挫敗化為凝聚力量的起點，朝2026年地方選舉目標邁進，深耕基層爭取市民認同，重新在高雄站穩腳步，把國民黨的光榮找回來。

憶及父親、高雄市議會前議長許崑源離世，市議員許采蓁數度哽咽。圖／翻攝自許采蓁臉書
憶及父親、高雄市議會前議長許崑源離世，市議員許采蓁數度哽咽。圖／翻攝自許采蓁臉書

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