沈伯洋拋兩岸交流「首都對首都」 國民黨青年批雙標又選擇性失憶

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受專訪表示，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，在對等前提下不排斥赴陸交流，最想拜會城市是中國首都。台北市議員參選人賴苡任說，沈伯洋說法犯下三個致命的錯誤，分別是打嘴砲、雙標及選擇性失憶。

賴苡任說，沈伯洋過去曾說過兩句名言：「對他們來講所有的交流都是統戰的一部分」、「雙城論壇不但不必要，很多時候都是造成滲透的破口」，如今卻高喊雙城論壇應該是首都對首都，當選市長後不排斥赴陸交流，而且是要跟北京交流。

賴苡任批沈伯洋雙標。賴說，過去沈自己主觀解讀對岸把所有交流都當成統戰，假設這個論點為真，沈如今改變立場願意主動赴京交流，豈不是「伯命演出」、「洋入虎口」，自甘墮落到願意淪為北京統戰的樣板？這種對同一行為「我可以，你就不行」的態度，便是雙重標準。

賴苡任也批沈伯洋選擇性失憶。賴說，不久前沈主張當選後廢掉雙城論壇，理由是雙城論壇是滲透的破口，如今不止不提廢除，甚至加碼喊雙城論壇要「台北對北京、首都對首都」。沈伯洋明顯與自己先前說的話前後矛盾，邏輯打架，政策變來變去，用髮夾彎都已經不足以形容沈伯洋的轉變，是投胎轉世，上個月說的話像是上輩子的事。

賴苡任再批沈伯洋是在打嘴砲。賴說，沈對於政策的理解力低下與常識匱乏雖然不是一天兩天的事，但沒想到這麼離譜，雙城論壇不是只有「我們去」，還有「他們來」，但沈似乎不知道這件事。去，或許不是問題，但對方要來呢？過去屢屢發生陸委會惡意阻撓上海台辦人員及媒體來台北，刻意刁難給予「審查未過」。

賴苡任表示，沈伯洋提出政見之前，應該要先政策評估，問問主管機關陸委會，是否同意自己當選後，邀請北京市市長、北京市委書記、北京市台辦主任來台北訪問交流。

賴苡任表示，過去上海市台辦主任來台北，陸委會都要封殺，證明中央主管機關對與上海這樣的城市交流都有疑慮了，是不是請沈伯洋喊出政見之前，先做可行性評估，先跟邱垂正、沈有忠、梁文傑溝通一下，並且公布陸委會的態度為何，這樣才是一個完整的「政見說明」，也才能說服市民不是在打嘴砲而已。