快訊

魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

彰化毒駕男倒車衝撞！埔鹽分駐所長右腿骨裂 檢聲押被駁回將抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

影／出席三重雲林同鄉會 侯友宜為李四川背書「人對了，事情就會對」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今晚一同出席雲林同鄉會活動，侯大力推薦李四川是做事的好人才。圖／讀者提供
新北市長侯友宜（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（右二）今晚一同出席雲林同鄉會活動，侯大力推薦李四川是做事的好人才。圖／讀者提供

雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她致詞時向與會同鄉及企業界領袖，分享雲林近年轉型具體成果，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，攜手共創家鄉新機，張麗善更期許透過縣府政策引導，讓雲林達成「脫胎換骨」與「脫離貧窮」雙重目標。

2026九合一選舉

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧也都出席，場面熱鬧滾滾。

侯友宜和李四川一起登台，侯大力推薦李四川是做事的好人才。侯致詞告一段落後，將自己手中麥克風交棒給李四川，象徵交棒，展現好默契。

侯友宜談到，近年三重的進步讓人有感，大都會公園活動一檔接一檔，熊猴森樂園則是親子好去處。在三重的第二行政中心今年將啟用，未來三重總圖改建要由李四川持續推進。

侯強調，李四川是對新北最了解的接棒者，「人對了，事情就會對，最佳接棒人選就是李四川」。

張麗善致詞強調，雲林縣近年積極擺脫舊有困境，在多項指標上取得顯著進步。她指出，雲林已成功走出「最窮縣市」的標籤，在全國縣市競爭力排名中，從過去的第20名大幅躍升至第13名，人均所得亦呈現穩定成長，顯示雲林整體的經濟與產業活力已大幅提升。

面對數位轉型趨勢，張麗善進一步說明，雲林縣已不僅止於傳統農業發展，更積極縮短數位落差，透過導入AI科技與深耕智慧城市願景，她說，雲林今年已躋身「國際智慧城市論壇」全球7強，證明雲林在國際舞台上的競爭力備受肯定。

為了讓這股轉型動能持續，張麗善向外出打拚的雲林同鄉企業家發出誠摯邀請，鼓勵返鄉投資。她強調，現階段雲林在水電、土地供應及人才資源上皆已做好充分準備，並已規畫九大產業園區，希望結合農業科技、產學合作與創新產業，創造更多高價值職缺，為雲林青年打造留鄉與返鄉的良好環境。

張麗善表示，雲林縣已非過往的樣貌，而是充滿發展潛力的新興基地。她期許透過政策引導與民間力量的結合，讓在外打拚的同鄉能共同參與家鄉的繁榮發展，讓雲林達成「脫胎換骨」與「脫離貧窮」的雙重目標，實踐「智慧雲林」的藍圖。

雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，讓雲林達成「脫胎換骨」和「脫離貧窮」的雙重目標。記者王長鼎／攝影
雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，讓雲林達成「脫胎換骨」和「脫離貧窮」的雙重目標。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜（右四）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）今晚一同出席雲林同鄉會活動，侯大力推薦李四川是做事的好人才。圖／讀者提供
新北市長侯友宜（右四）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）今晚一同出席雲林同鄉會活動，侯大力推薦李四川是做事的好人才。圖／讀者提供

雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，讓雲林達成「脫胎換骨」和「脫離貧窮」的雙重目標。記者王長鼎／攝影
雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，讓雲林達成「脫胎換骨」和「脫離貧窮」的雙重目標。記者王長鼎／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 侯友宜 李四川 張麗善

延伸閱讀

賴清德自稱「阿德叔叔」為蘇巧慧拉票 李四川再拋蘆社大橋政見

傾聽家長團體心聲 李四川：讓新北市作為師生及家長的後盾

民眾黨成立後援會相挺 李四川：以AI產業鏈帶動新北未來

韓國瑜送謝龍介「包中」翻轉台南 力讚李四川「苦民所苦」

相關新聞

高雄選情沒想像中穩？沈政男斷言賴瑞隆仍領先：但差距只有個位數

高雄市長選情持續受到關注，醫師沈政男分析近期民調指出，各家結果落差明顯，主因在於抽樣中的政黨支持結構不同，而非委託關係或調查過程遭操弄。他認為，民進黨參選人賴瑞隆仍略占優勢，但與國民黨參選人柯志恩的差距已縮小至個位數百分比。

基隆美女議員參選人PO火辣泳裝照 網寫詩驚呼：恰如春日初綻的嬌蕊

基隆市外木山長泳明天上午7時登場，今年報名踴躍，採限額2500名，從外木山澳救生站礁岩區下水，沿著海岸線至大武崙澳底沙灘，橫跨3200公尺海域。民進黨提名中山區市議員參選人吳巧瀅今天在臉書貼出一張穿著泳裝火辣照邀民眾參加，吸引大批網友熱議，網友提醒她「明天記得穿這樣到場帶動熱身操喔」。

三重雲林同鄉會理事長交接就職典禮 蘇巧慧：齊力為新時代的新北打拚

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席三重雲林同鄉會理事長交接就職典禮，蘇巧慧說，雲林人旅居新北人數多達80多萬人，三重更是許多雲林人北上打拚的第一個落腳點，三重雲林同鄉會不僅人數眾多，且非常團結，她希望與雲林北上為事業奮門的鄉親共同努力，齊力為新時代的新北打拚。

許崑源離世6周年 許采蓁許諾延續父親精神：盼與柯志恩翻轉高雄

年底九合一大選，國民黨高雄市黨部今天舉辦第8選區（苓雅、新興 前金）市議員提名同志介紹會，市議員許采蓁憶起6年前的今天，她失去最好的父親、前高雄市議長許崑源，數度哽咽說從政一路走來，始終秉持父親精神「憑良心做事」為高雄帶來改變，並向天上的父親喊話，盼保佑她及國民黨高雄市長參選人柯志恩打贏選戰翻轉高雄。

沈伯洋拋兩岸交流「首都對首都」 國民黨青年批雙標又選擇性失憶

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受專訪表示，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，在對等前提下不排斥赴陸交流，最想拜會城市是中國首都。台北市議員參選人賴苡任說，沈伯洋說法犯下三個致命的錯誤，分別是打嘴砲、雙標及選擇性失憶。

影／出席三重雲林同鄉會 侯友宜為李四川背書「人對了，事情就會對」

雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她致詞時向與會同鄉及企業界領袖，分享雲林近年轉型具體成果，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，攜手共創家鄉新機，張麗善更期許透過縣府政策引導，讓雲林達成「脫胎換骨」與「脫離貧窮」雙重目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。