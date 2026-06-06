影／出席三重雲林同鄉會 侯友宜為李四川背書「人對了，事情就會對」

雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她致詞時向與會同鄉及企業界領袖，分享雲林近年轉型具體成果，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，攜手共創家鄉新機，張麗善更期許透過縣府政策引導，讓雲林達成「脫胎換骨」與「脫離貧窮」雙重目標。

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧也都出席，場面熱鬧滾滾。

侯友宜和李四川一起登台，侯大力推薦李四川是做事的好人才。侯致詞告一段落後，將自己手中麥克風交棒給李四川，象徵交棒，展現好默契。

侯友宜談到，近年三重的進步讓人有感，大都會公園活動一檔接一檔，熊猴森樂園則是親子好去處。在三重的第二行政中心今年將啟用，未來三重總圖改建要由李四川持續推進。

侯強調，李四川是對新北最了解的接棒者，「人對了，事情就會對，最佳接棒人選就是李四川」。

張麗善致詞強調，雲林縣近年積極擺脫舊有困境，在多項指標上取得顯著進步。她指出，雲林已成功走出「最窮縣市」的標籤，在全國縣市競爭力排名中，從過去的第20名大幅躍升至第13名，人均所得亦呈現穩定成長，顯示雲林整體的經濟與產業活力已大幅提升。

面對數位轉型趨勢，張麗善進一步說明，雲林縣已不僅止於傳統農業發展，更積極縮短數位落差，透過導入AI科技與深耕智慧城市願景，她說，雲林今年已躋身「國際智慧城市論壇」全球7強，證明雲林在國際舞台上的競爭力備受肯定。

為了讓這股轉型動能持續，張麗善向外出打拚的雲林同鄉企業家發出誠摯邀請，鼓勵返鄉投資。她強調，現階段雲林在水電、土地供應及人才資源上皆已做好充分準備，並已規畫九大產業園區，希望結合農業科技、產學合作與創新產業，創造更多高價值職缺，為雲林青年打造留鄉與返鄉的良好環境。

張麗善表示，雲林縣已非過往的樣貌，而是充滿發展潛力的新興基地。她期許透過政策引導與民間力量的結合，讓在外打拚的同鄉能共同參與家鄉的繁榮發展，讓雲林達成「脫胎換骨」與「脫離貧窮」的雙重目標，實踐「智慧雲林」的藍圖。

雲林縣長張麗善今晚專程北上出席新北市三重雲林同鄉會第8、9屆理事長交接就職暨第9屆理監事就職典禮，她呼籲雲林鄉親返鄉投資，讓雲林達成「脫胎換骨」和「脫離貧窮」的雙重目標。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜（右四）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）今晚一同出席雲林同鄉會活動，侯大力推薦李四川是做事的好人才。圖／讀者提供