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基隆美女議員參選人PO火辣泳裝照 網寫詩驚呼：恰如春日初綻的嬌蕊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市外木山長泳明天上午7時登場，今年報名踴躍，採限額2500名，從外木山澳救生站礁岩區下水，沿著海岸線至大武崙澳底沙灘，橫跨3200公尺海域。民進黨提名中山區市議員參選人吳巧瀅今天在臉書貼出一張穿著泳裝火辣照邀民眾參加，吸引大批網友熱議，網友提醒她「明天記得穿這樣到場帶動熱身操喔」。

2026九合一選舉

外木山海上長泳是喜愛海泳民眾必衝海泳盛事，外木山海域名列「台灣十大魅力水域」　去年吸引來自全國18縣市、共計249個隊伍、超過2000位泳者熱情參與，今年採限額2500名，明天市長謝國樑將到場主持開泳儀式。

外木山獨特魅力在天然海岸線「山海合一」的壯闊感，可看到山海美景。海泳時左側是鬼斧神工的礁岩峭壁，右側則是「基隆嶼」，如同置身天然的大型水族箱。

吳巧瀅今天在臉書貼出一張她到外木山海興游泳池，穿著一件白色連身泳衣，從欄杆上岸的照片，曲線婀娜多姿，希望大家一起來長泳，吸引大批網友水留言、按讚，引發網友熱烈討論。

「側臉有點像藝人何妤玟」、「希望見到美女議員上台穿這樣子，帶動熱身健身操」、「多游幾次就當選了，全力支持」，還有人留下一首詩，「《瀅波流轉》巧笑倩兮，瀅光流轉間驚鴻一瞥；仙姿玉貌，勾勒出婀娜動人的曲線。冰肌勝雪，恰如春日初綻的嬌蕊」。

吳巧瀅表示，她平常會到外木山海興游泳池游泳，今天貼照是希望為明天長泳活動宣傳一下，大家一起來熱鬧、捧場。

基隆嶼 謝國樑 2026九合一選舉 基隆市選舉 何妤玟

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