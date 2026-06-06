蘇巧慧出席市議員參選人張志豪後援會 蘇：讓中和3席全上

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員參選人張志豪「新北市豪友會」後援會會員大會，蘇巧慧、張志豪一進場便受到全場熱烈歡迎，支持者大聲高喊「未來新北市長好！」「中和慧更豪！」許多人更搶著合照、簽名，現場氣氛相當熱烈。

蘇巧慧致詞時大讚張志豪歷練完整，「不只經營在地，更有中央發言人歷練。」她說，張志豪就是「新時代新北隊」最好的代言人，期盼未來她可以和張志豪一起為新北市民服務，用新方法、解決老問題，讓新北市更進步，蘇還說，「讓中和3席全上！」

蘇巧慧表示，新北隊一直秉持「溫暖、創新、會做事」的精神服務新北市民，代表她和新北市議員參選人們不僅深耕在地，瞭解第一線民眾的心聲，更有「創新」的思維，能夠用新方法解決老問題。

她舉例說，過去台北縣政府為解決雙和地區醫療量能缺乏的問題，透過「愚公移山」的方法，將數十萬噸土方，用一車車的卡車搬走，創造出一塊完整的地基，成為今天「雙和醫院」的所在地；還說她在立委任內爭取「大漢溪整治計畫」，利用「移除右岸淤積、加固左岸堤防」，串連起「大漢溪左岸堤外便道」，大幅縮短市民的通勤時間。

蘇巧慧表示，中和還有許多大型建設持續推進中，包括全速進行中的捷運萬大中和線，以及正在評估規畫的中和光復線等等，她期盼張志豪能夠順利進入新北市議會，為中和市民增添一個監督、推動市政的力量。

張志豪說，中和不僅匯聚多元文化，更是「軟硬」兼具，除了有豐富的廟宇文化，也有聚集多家電子零組件製造業廠商，他表示，未來將持續推動灰磘都市計畫，匯集產官學研，形成生技醫療聚落，期盼有機會和蘇巧慧一起帶動中和整體的產業發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員參選人張志豪「新北市豪友會」後援會會員大會，蘇巧慧、張志豪一進場便受到全場支持者熱烈歡迎。圖／蘇巧慧競辦提供