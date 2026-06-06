同台藍綠高雄市長參選人包粽 陳其邁：我來打個分數

高雄市長陳其邁今天參加三鳳中街端午節活動，他與藍綠兩黨高雄市長參選人一起包粽子；他笑說「現在沒有選舉壓力，2位參選人包粽子，我這個現任市長來打個分數。」

陳其邁連續5年參與三鳳中街封街綁粽活動，陳其邁今天接受媒體聯訪時說，包粽子包了5年還是包得不好，技術有待努力，「這個市長做那麼久，結果粽子包得還是不太理想」；他還幽默地說，「也許下任市長，這個包粽子會包得比我好。」

媒體問今天民進黨高雄市長參選人賴瑞隆與國民黨高雄市長參選人柯志恩都在現場一起包粽子，是否有什麼涵義。陳其邁說，這個要問當事人比較好，自己現在比較沒有選舉壓力，應該要請他們2人包粽子，由自己這個現任市長來打個分數。

陳其邁不忘替在地商圈宣傳，他說，三鳳中街是南北貨中心，商品物美價廉且有品質保證，民眾要採買包粽各項食材，來三鳳中街就對了。

三鳳中街商圈理事長伍進昌指出，端午節是歷史悠久、充滿情感節日，三鳳中街貨品齊全、選擇多元，是南部大型粽料批發中心，販售食材安全有保證，讓大家買得放心、吃得安心。

三鳳中街今年綁粽活動，除了推廣端午文化傳統，更首度邀請屢獲國際廚藝大獎的主廚張宜燕合作，以三鳳中街精選南北貨食材設計「御選三重粽」，透過現場示範教學，讓民眾認識台灣多元粽文化，也展現三鳳中街豐富多樣食材特色。

張宜燕表示，這次特別為活動設計「御選三重粽」，皆選用三鳳中街優質食材，其中「奢華台味粽」以糯米、香菇、花生及鹹蛋黃呈現經典台式風味；「頂級海鮮粽」則嚴選鮑魚、干貝、花膠及櫻花蝦等高級食材；「高纖低卡粽」則以紫米、蓮子、小薏仁及紅藜等五穀食材入粽，兼顧美味與健康。

經發局表示，此次封街包粽體驗活動共開放2梯次、100組名額，報名開放後即迅速額滿；未來市府將持續與商圈共同努力，透過文化傳承、環境優化及特色行銷，讓更多人看見三鳳中街獨特歷史魅力與人情溫度，邀請全國民眾一起來高雄逛中街、過端午，感受最道地台灣味。