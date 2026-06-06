北市大安文山區議員參選爆炸 時代力量派里長陳峙穎參戰

北市大安文山區議員選舉參選爆炸，目前藍綠白提名13人，加上新黨1人、白營前黨員表態要選。文山區華興里長陳峙穎今宣布，代表時代力量投入選戰，黨主席王婉諭到場力挺；陳說，自己沒有大型政黨奧援，也沒有家族事業包袱，市政需要的是願意走入泥濘的公僕。

陳峙穎上午舉行「為了你我要成為一頭牛」參選市議員記者會，他發表參選聲明，首度談起15歲、23歲時的年少往事，家人因向政府檢舉無良幼補教業者違規、影響公安，父母先後遭業者威脅、施暴，甚至被混混持鋁棒毆打。

他說，當年的憤怒與無助，在心裡種下「要有能力盯著政府把事情做對」的念頭。退伍後，更把這股力量投入里長選舉，從不被看好一路逆襲勝選。

陳峙穎指出，8年里長任內累積破萬件服務案件，讓他對台北市政有了更深的理解，卻也讓他撞上「理想很豐滿、現實很骨感」的制度瓶頸。他發現里長只有建議權，無法在議會質詢，也無從替納稅錢把關預算，跨出里界爭取建設更是難上加難。

他說，因此決定走進議會，突破職權的限制，為里民、市民做更多事，並承諾，未來將加速移除人行道電桿等障礙物、優化區域交通、調整不合理的山限區限制、規畫老舊違建逐步退場，並捍衛兒少、弱勢族群、警消、社工與基層公務人員的實質權益。

陳峙穎表示，為了讓華興里民沒有後顧之憂，他宣布把里長棒子交給並肩打拼8年的鄰長楊文良。希望里民像支持他一樣支持楊，讓兩人一起當選議員與里長。

王婉諭談及與陳峙穎的緣分，起於立法院任內一場菸害政策協調會。陳當時為里民事務主動聯繫立委辦公室，協調過程中親力親為、面對壓力從不退讓，讓她印象深刻。2023年，她在時代力量政治幕僚培訓活動現場意外見到他，一位資歷數年的現任里長坐在一群甫出校園的年輕人之間認真抄寫筆記。

她指出，有了一點成績便原地休息，是政治圈的常態，但陳峙穎卻始終把眼光放在「事情還可以怎麼做得更好」，這樣的自我要求，在她接觸過的政治工作者中並不多見。

王婉諭強調，陳峙穎8年累積超過萬件服務，知道里民真正在乎什麼，也清楚制度的牆在哪裡。她相信，這樣的人進入議會，不會忘記自己從哪裡來，也不會只是占一個席次。

北市文山區華興里長陳峙穎今宣布，代表時代力量投入大安文山區議員選戰。圖／陳峙穎團隊提供

時代力量北市議員參選人陳峙穎今天上午舉行「為了你我要成為一頭牛」參選市議員記者會。圖／陳峙穎團隊提供