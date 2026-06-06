高雄選情沒想像中穩？沈政男斷言賴瑞隆仍領先：但差距只有個位數

高雄市長選情持續受到關注，醫師沈政男分析近期民調指出，各家結果落差明顯，主因在於抽樣中的政黨支持結構不同，而非委託關係或調查過程遭操弄。他認為，民進黨參選人賴瑞隆仍略占優勢，但與國民黨參選人柯志恩的差距已縮小至個位數百分比。

沈政男表示，外界質疑有民調因特定陣營委託而出現「帶風向」情形，但這種說法並不符合民調運作原理。他指出，影響民調結果的關鍵，並非抽樣時間長短或樣本數多寡，而是受訪樣本中政黨支持者比例的結構差異，這才是造成不同民調數據落差的主因。

他提到，有綠營人士質疑某份由國民黨陣營委託的民調，樣本數超過1200份，且調查期間長達7天並涵蓋周六下午時段，認為可能刻意操作。但沈政男認為，增加樣本數與延長訪問時間，目的在於降低抽樣誤差、提升樣本代表性，理論上只會讓結果更接近真實民意。

沈政男進一步以統計學原理說明，依據中央極限定理，隨著樣本數增加，抽樣結果會更趨近母體真實分布，目前約1000份樣本已是兼顧成本與誤差的常見規模，增加至1200份僅是微幅提升精準度。

他指出，不同民調之所以出現賴瑞隆與柯志恩支持度差距從接近到拉開至16個百分點的情況，關鍵在於樣本政黨結構不同。若民進黨支持者比例較高，綠營候選人自然會呈現較大領先；若藍綠結構接近，差距則會明顯縮小。

沈政男也呼籲，媒體公布民調時，除候選人支持度外，應同步揭露受訪者政黨傾向結構，包括民進黨、國民黨、民眾黨及中立選民比例，讓外界能更完整解讀數據，而非僅看單一結果。

他強調，民調本身並不存在「刻意操作」即可大幅扭轉結果的空間，真正影響差異的仍是抽樣結構與投票行為變動。綜合近期多份民調來看，高雄市長選戰仍由賴瑞隆維持領先，但優勢已收斂至個位數，距離投票約半年，選情仍有變數。