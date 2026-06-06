快訊

電信公司招牌掉落！北市東區2路人遭砸傷 緊急送醫救治

真的不是AI！黃仁勳合體劉在錫 360度大跳「GOLDEN」網嗨翻

好市多悄悄上架1高級水果 大票會員狂推：又香又甜會噴汁

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄選情沒想像中穩？沈政男斷言賴瑞隆仍領先：但差距只有個位數

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
TVBS民調中心公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩（右）支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆（左）支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。聯合報系資料照
TVBS民調中心公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩（右）支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆（左）支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。聯合報系資料照

高雄市長選情持續受到關注，醫師沈政男分析近期民調指出，各家結果落差明顯，主因在於抽樣中的政黨支持結構不同，而非委託關係或調查過程遭操弄。他認為，民進黨參選人賴瑞隆仍略占優勢，但與國民黨參選人柯志恩的差距已縮小至個位數百分比。

2026九合一選舉

沈政男表示，外界質疑有民調因特定陣營委託而出現「帶風向」情形，但這種說法並不符合民調運作原理。他指出，影響民調結果的關鍵，並非抽樣時間長短或樣本數多寡，而是受訪樣本中政黨支持者比例的結構差異，這才是造成不同民調數據落差的主因。

他提到，有綠營人士質疑某份由國民黨陣營委託的民調，樣本數超過1200份，且調查期間長達7天並涵蓋周六下午時段，認為可能刻意操作。但沈政男認為，增加樣本數與延長訪問時間，目的在於降低抽樣誤差、提升樣本代表性，理論上只會讓結果更接近真實民意。

沈政男進一步以統計學原理說明，依據中央極限定理，隨著樣本數增加，抽樣結果會更趨近母體真實分布，目前約1000份樣本已是兼顧成本與誤差的常見規模，增加至1200份僅是微幅提升精準度。

他指出，不同民調之所以出現賴瑞隆與柯志恩支持度差距從接近到拉開至16個百分點的情況，關鍵在於樣本政黨結構不同。若民進黨支持者比例較高，綠營候選人自然會呈現較大領先；若藍綠結構接近，差距則會明顯縮小。

沈政男也呼籲，媒體公布民調時，除候選人支持度外，應同步揭露受訪者政黨傾向結構，包括民進黨、國民黨、民眾黨及中立選民比例，讓外界能更完整解讀數據，而非僅看單一結果。

他強調，民調本身並不存在「刻意操作」即可大幅扭轉結果的空間，真正影響差異的仍是抽樣結構與投票行為變動。綜合近期多份民調來看，高雄市長選戰仍由賴瑞隆維持領先，但優勢已收斂至個位數，距離投票約半年，選情仍有變數。

沈政男 賴瑞隆 2026九合一選舉 民調 高雄市選舉 柯志恩 國民黨 民進黨

延伸閱讀

命理師看台北市長選戰…蔣萬安「這期間運勢差」、沈伯洋「1事恐辛苦」

民調：高市內閣在年輕族群支持率首度跌破50%

長期遭學生霸凌？國小教師墜樓震驚杏壇 柯志恩爆高雄「霸凌180件成案數0」

百里侯爭霸／沈伯洋重心放在陸戰：聲量不會變成選票

相關新聞

昔滲透破口、今願出訪對岸交流？北市大陸小組反問沈伯洋：已轉念？

民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，「雙城論壇」應該改成首都對首都，也就是跟北京舉辦。北市府大陸小組今表示，沈伯洋曾說雙城論壇是造成滲透的破口，如今想要出訪對岸交流，是否表示已轉念？請沈委員公開說明更正，不要讓基層公務人員寒心。

高雄選情沒想像中穩？沈政男斷言賴瑞隆仍領先：但差距只有個位數

高雄市長選情持續受到關注，醫師沈政男分析近期民調指出，各家結果落差明顯，主因在於抽樣中的政黨支持結構不同，而非委託關係或調查過程遭操弄。他認為，民進黨參選人賴瑞隆仍略占優勢，但與國民黨參選人柯志恩的差距已縮小至個位數百分比。

新北藍白聯合競總與後援會成立 民眾黨議員送「黃仁勳皮衣」給李四川

民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，包括民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌等人均到場。議員參選人送給李四川1件「黃仁勳皮衣」，黃國昌送自己的新書。

北市大安文山區議員參選爆炸 時代力量派里長陳峙穎參戰

北市大安文山區議員選舉參選爆炸，目前藍綠白提名13人，加上新黨1人、白營前黨員表態要選。文山區華興里長陳峙穎今宣布，代表時代力量投入選戰，黨主席王婉諭到場力挺；陳說，自己沒有大型政黨奧援，也沒有家族事業包袱，市政需要的是願意走入泥濘的公僕。

賴清德自稱「阿德叔叔」為蘇巧慧拉票 李四川再拋蘆社大橋政見

總統賴清德今化身超級助選員，出席新北市嘉義同鄉會活動，賣力為民進黨籍立委暨新北市長參選人蘇巧慧拉票。賴說，台灣在進步，我們對國家要有信心，除了中央好好做，地方政府同樣重要，他要以新北市子弟身分，跟父老鄉親拜託「年底這場選舉，一定要用盡全力，讓最好人選蘇巧慧高票當選。」

民眾黨成立後援會相挺 李四川：以AI產業鏈帶動新北未來

民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，李四川致詞特別感謝柯文哲、黃國昌支持，強調未來將不分顏色廣納優質政見與人才，並打造AI產業鏈帶動新北市未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。