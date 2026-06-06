賴清德自稱「阿德叔叔」為蘇巧慧拉票 李四川再拋蘆社大橋政見

總統賴清德今化身超級助選員，出席新北市嘉義同鄉會活動，賣力為民進黨籍立委暨新北市長參選人蘇巧慧拉票。賴說，台灣在進步，我們對國家要有信心，除了中央好好做，地方政府同樣重要，他要以新北市子弟身分，跟父老鄉親拜託「年底這場選舉，一定要用盡全力，讓最好人選蘇巧慧高票當選。」

賴清德說，新北市作為人口最多縣市，應要對未來進步台灣的發展有更大的力量帶領，新北市進步，台灣也因此可進步，他要向大家報告，最好的人選就是蘇巧慧，蘇本身是留美法學碩士，在立院認真打拚，且深耕，他還說自己曾參加蘇的節目「就是那個海獺媽媽」隨即賴發現錯誤，立即改口說「是海獺媽媽說故事，我是阿德叔叔」。

賴清德強調，父母官要成功的第一要件就是親近基層、照顧老幼、減輕民眾成家負擔，蘇巧慧若高票當選，相信新北會大大進步。

賴清德也為嘉義縣市長參選人蔡易餘及王美惠拉票，他說，嘉義縣長翁章梁善用有限資源，把嘉義縣從農業大縣變成工商、科技大縣，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌與他都積極在嘉義推動無人機產業，盼鄉親支持交棒蔡易餘，也支持深入基層的蘇巧慧、王美惠，中央需要各縣市一起合作，地方要選出好人才。

待賴清德與綠營縣市長參選人離去後，國民黨新北市長李四川也在同黨立委及議員參選人前往嘉義同鄉會拜票，現場許多民眾爭相合照，李說，侯市長是嘉義人，他在侯市長身上看到嘉義人的勤奮努力，這幾年侯市長翻轉新北，執政拿到全球幸福城市第44名佳績，年底他要接棒侯市長，雖壓力大但一定會努力。

李四川說，對於台灣現在發展AI產業，他未來要在新北發展成高科技產業園區，包括都市重劃等，另蘆洲到社子要興建蘆社大橋，從北士科到蘆洲到五股變成一個AI廊道，他要拜託各位以疼惜侯市長的心情來支持他，希望他年底當選能為新北市民服務。

賴清德總統(圖左二)今化身超級助選員，替黨內縣市長參選人奮力拉票。記者葉信菉／攝影