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民眾黨成立後援會相挺 李四川：以AI產業鏈帶動新北未來

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，李四川（左）致詞特別感謝柯文哲、黃國昌支持，強調未來將不分顏色廣納優質政見與人才，並打造AI產業鏈帶動新北市未來。記者林昭彰／攝影
民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，李四川（左）致詞特別感謝柯文哲、黃國昌支持，強調未來將不分顏色廣納優質政見與人才，並打造AI產業鏈帶動新北市未來。記者林昭彰／攝影

民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，李四川致詞特別感謝柯文哲、黃國昌支持，強調未來將不分顏色廣納優質政見與人才，並打造AI產業鏈帶動新北市未來。

2026九合一選舉

民眾黨主席黃國昌致詞指出，市議員聯合競選總部與李四川後援會的成立，是實踐柯文哲主席2024年競選總統時對「聯合政府」的承諾。他說賴清德當選總統那天晚上接受外媒提問，曾承諾將用人唯才、促成聯合政府，但此後絕口不再提及，反而不斷製造對立與撕裂，這便是為何民眾黨與國民黨希望透過正式協議推動聯合執政，以共同信念為土地與下一代奮鬥的原因。

李四川則說，這次選舉不僅是藍白合作，更代表跨黨派為新北發展共同奮鬥的決心，他一定會攜手民眾黨打贏新北市長選戰，並全力輔選市議員參選人，期盼民眾黨在議會成立黨團。

他舉蘆社大橋政見為例，說明不只強化交通連結，更是AI產業鏈戰略布局，透過橋梁及軌道建設可將北士科等科技園區串聯至蘆洲、五股，並藉由台64、65線延伸至土樹三鶯、新店，打造雙北AI產業廊帶，帶給青年世代更多、更好就業機會。

李四川強調「人走過一定要留下印記」，他分享過去擔任高雄副市長時的暖心小故事，曾到超商買咖啡被店員堅持要請客，原因是店員每天上班路線道路平整，騎機車可以很安心。他說市民的心願很樸實，就是希望日常生活變得更好，這杯咖啡不僅很暖心，更讓人深刻體會到政府施政價值的核心所在。

民眾黨主席黃國昌（中）致詞指出，市議員聯合競選總部與李四川後援會的成立，是實踐柯文哲主席2024年競選總統時對「聯合政府」的承諾。記者林昭彰／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）致詞指出，市議員聯合競選總部與李四川後援會的成立，是實踐柯文哲主席2024年競選總統時對「聯合政府」的承諾。記者林昭彰／攝影

李四川 新北 2026九合一選舉

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