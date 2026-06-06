沈伯洋「超級陸戰」 上山拜廟、下山掃市場還要逛萬華四大夜市

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受本報專訪表示，網路聲量不可能直接換真實世界選票，陸戰要占70%。沈伯洋今天更是從早跑到晚，展開「超級陸戰」行程，上午到內湖拜廟、掃市場，下午到凱達格蘭大道參加特公盟2026盡情遊戲日，晚上趕場萬華四大夜市，這也是他首度到夜市拜票。

沈伯洋今天上午9時到內湖碧山巖開漳聖王廟參香祈福，民進黨秘書長 徐國勇與港湖議員李建昌、王孝維、何孟樺，以及議員參選人高嘉瑜、陳又新陪同。現場不只民眾拿出帽子請沈在上頭簽名，也有人趁沈伯洋參香時，在旁嗆聲，警方上前關心。

緊接著，沈伯洋一行人又下山到內湖區737市場掃街拜票，許多熱情鄉親一擁而上，除了邀請合照，還有女性民眾要沈在她身上的衣服背面簽名。沈伯洋人氣夯，不少人爭相搶著和他握手，更高喊凍蒜。

沈伯洋上午走訪內湖區，晚上轉戰萬華四大夜市掃街拜票，包含艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、華西街觀光夜市。屆時民進黨北市黨部主委吳沛憶、在地議員劉耀仁與洪婉臻，以及議員參選人馬郁雯、張銘祐都會陪同。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖區737巷市場掃街拜票，許多熱情鄉親一湧而上。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天展開「超級陸戰」行程，上午到內湖碧山巖拜廟，還到737市場掃街。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天到北市內湖碧山巖開漳聖王廟參香，並為參拜民眾在帽子上簽名。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖碧山巖拜廟，還到737市場掃街，在地議員和議員參選人陪同。記者林佳彣／攝影