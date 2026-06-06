影／柯文哲、黃國昌、邱佩琳合體開唱 為民眾黨基隆隊錄競選歌

民眾黨黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲與基隆市副市長兼基隆黨部主委邱佩琳，合體為基隆4名議員參選人錄製基隆隊競選歌曲「總有希望」，用歌聲為基隆隊凝聚士氣，也唱出民眾黨在逆風中依然穩健前行、只要繼續堅持，就一定會等到天亮。

黃國昌表示，第一次聽到「總有希望」的歌詞，不僅覺得曲調優美、歌詞有意境更符合台灣民眾黨現在的心情。他陪同基隆4位參選人一起練唱、錄製，自己只是「綠葉襯紅花」，今年選戰絕對會持續為基隆隊加油打氣。而被問到與柯文哲誰唱得比較好？黃國昌則幽默笑回「當然是柯P唱得比較好」。

柯文哲則說，第一次聽到這首歌，就覺得非常適合台灣民眾黨，「這就是一首台灣民眾黨的歌呀」，歌詞傳達大家都是「認真的傻人」，不管遇到什麼困難，只要繼續堅持，就會等到天亮，正好呼應台灣民眾黨一路走來的處境與信念。雖然近期感冒，柯文哲也笑說自己改唱「低音組」，高音交給其他人、低音沒有問題。

邱佩琳指出，這首民眾基隆競選歌曲「總有希望」是由一位民眾黨的支持者創作、並無償提供參選人們使用，歌詞更深刻描繪出許多黨員和支持者的心境「我們要如何從困境中走出來」「只要努力、就會迎來天亮」。

邱佩琳表示，4位參選人都非常努力，這次能與柯文哲、黃國昌一起錄製歌曲，不只是助選，更是把台灣民眾黨面對挑戰難關仍不放棄的精神唱出來，未來基隆隊一定會帶著這份力量，繼續向前。

4位提名參選人分別為中山區呂承祐、安樂區李文耀、信義區黃申棟、中正區林廷翰，他們說，歌詞唱出民眾黨在逆風中依然穩健前行、只要繼續堅持，就一定會等到天亮。

邱佩琳說，希望讓「民眾黨基隆隊」在2026打出全壘打，把真正優秀、專業、願意為市民服務的議員送進基隆市議會，為基隆帶來新的希望與改變。