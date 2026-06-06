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昔滲透破口、今願出訪對岸交流？北市大陸小組反問沈伯洋：已轉念？
民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，「雙城論壇」應該改成首都對首都，也就是跟北京舉辦。北市府大陸小組今表示，沈伯洋曾說雙城論壇是造成滲透的破口，如今想要出訪對岸交流，是否表示已轉念？請沈委員公開說明更正，不要讓基層公務人員寒心。
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北市府大陸小組指出，自從沈伯洋委員今年4月5日節目受訪說出「雙城論壇不但不必要，很多時候都是造成滲透的破口」，已經過63天，至今仍未解釋證據在哪？「滲透」在哪、「破口」在哪？「很多時候」是哪些時候？如果沈委員如今都想要出訪對岸交流，是否表示已轉念認為雙城論壇不是「滲透破口」？
大陸小組表示，自從承辦雙城論壇以來，都是依法依規定向中央政府機關提出申請，並經核准之後進行；難道沈委員的意思是中央政府核准的雙城論壇是「滲透破口」嗎？
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