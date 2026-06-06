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朱政騏堅持參選北市中山大同 徐國勇：已被開除、不是民進黨籍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇（中）今陪台北市長參選人沈伯洋到內湖碧山巖開漳聖王廟參香祭拜，並接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
民進黨秘書長徐國勇（中）今陪台北市長參選人沈伯洋到內湖碧山巖開漳聖王廟參香祭拜，並接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

北市中山大同區議員選戰，綠營參選爆炸，涉國安法遭開除的朱政騏昨宣布將以無黨參選。民進黨秘書長徐國勇今回應，選舉是個人的權利，他尊重，也強調黨中央只支持民進黨提名的人，聯合競選一定是黨提名的。

2026九合一選舉

沈伯洋今天上午到內湖碧山巖開漳聖王廟參香祈福，徐國勇、在地議員李建昌、王孝維、何孟樺及議員參選人高嘉瑜、陳又新到場陪同。

媒體聯訪問及選戰議題，原代表綠營參選中山大同區議員的朱政騏涉國安法被開除黨籍，昨天宣布以無黨籍繼續參選。徐國勇回應，朱已被開除，不是民進黨籍，他的判決也沒有確定，「選舉是個人的權利，我們尊重。」徐直言，朱政騏已經不是民進黨提名，所以中山大同區聯合競選，民進黨中央黨部的立場也只支持黨提名的人。

徐國勇表示，朱政騏涉及不是普通案件，屬於國安案件，這也是為什麼會被民進黨除名的原因。他要選，民進黨仍然按照既有腳步，中山大同區聯合競選也會繼續進行。

至於沈伯洋與綠營小雞5月中旬至大龍峒保安宮參香，現場有介紹被停權代表民進黨參選的中山大同區議員陳怡君。徐國勇說，一是陳怡君是現任議員，二是陳怡君被停權2年但沒被除名、現在還是民進黨員與現任議員，所以在保安宮他當然必須提及她。

徐國勇表示，陳怡君不能參加民進黨初選，所以就沒有提名，正式以後是另外一回事，「聯合競選一定是民進黨提名的。」也祝福陳怡君競選能夠很順利，相信她對台灣、疼惜台灣的心並沒有改變。他話鋒一轉指出，國安事件就不一樣，可能對台灣有傷害，所以民進黨會做不一樣處理。

是否會瓜分選票？徐國勇直言，誰都會瓜分到誰的票，這都沒辦法，選民會做出最好決定。他舉例，有人說北市可能「藍大於綠」，不過最近媒體報導可能是「綠大於藍」，為什麼自己對沈伯洋充滿信心，因為沈對於市政了解比現任市長還要了解，這是很不容易的事情。

徐國勇也特別提及，內湖南港區聯合競選也開始在做相關擘畫，希望說4位議員參選人都能夠順利地當選。是否會幫基進黨參選人吳欣岱站台？徐說，有關無黨籍跟其他政黨，還在協商中，並重申港湖4位議員參選人會聯合競選。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）今天在黨秘書長徐國勇（左五）與港湖議員、議員參選人陪同下，到內湖碧山巖開漳聖王廟參香，一行人在廟前手牽著手高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）今天在黨秘書長徐國勇（左五）與港湖議員、議員參選人陪同下，到內湖碧山巖開漳聖王廟參香，一行人在廟前手牽著手高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天在黨秘書長徐國勇（右）陪同下，到內湖碧山巖開漳聖王廟參香。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天在黨秘書長徐國勇（右）陪同下，到內湖碧山巖開漳聖王廟參香。記者許正宏／攝影

朱政騏 徐國勇 2026九合一選舉

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