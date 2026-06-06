新北藍白聯合競總與後援會成立 民眾黨議員送「黃仁勳皮衣」給李四川

民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，包括民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌等人均到場。議員參選人送給李四川1件「黃仁勳皮衣」，黃國昌送自己的新書。

民眾黨在新北市提名6席，包括新莊區陳世軒、三重蘆洲區陳彥廷、板橋區林子宇、中和區陳怡君、土樹三鶯區吳亞倫、汐止金山萬里區陳語倢。活動中李四川揮舞後援會旗幟象徵合作正式起跑，現任議員陳世軒則代表致贈禮物給李四川。

他說黑色皮衣是輝達執行長黃仁勳的標誌性服裝，希望李四川成為新北優秀CEO，未來能像爭取輝達一樣，替新北市爭取更多更好的建設；黃國昌也送上自己的新書「向光前行」給李四川，感謝關鍵時刻挺身承擔責任、帶領參選人齊心為新北市開創新氣象。