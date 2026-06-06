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北市嗆早完成「A進B出」交通網 沈伯洋反擊：不要「問A答B」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福。記者許正宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋稱台北大縱走是柯文哲時代就開始的計畫，市長蔣萬安時期沒什麼進展，北市工務局大地處今駁斥，A進B出交通網絡早已完成。沈今反嗆，不要「問A答B」，他講的是所有步道的交通網規畫。

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沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福，被問及此事。他直言，不要「問A答B」，講的是台北150幾條步道怎麼整合？怎麼A進B出？台北大縱走已選擇容易的步道來設計，他講的是所有步道的交通網規畫，而市府回答是他們已經選好的台北大縱走。

沈伯洋直言，台北大縱走是柯文哲時代就已經做了，一直延續到現在，蔣市府沒有做任何的改變。台北是一個盆地，西邊往港口的方向不是大縱走，是大台北的天際線。大台北的天際線走法跟台北大縱走走法中間就有斷點，請問這些斷點要怎麼連接？

沈伯洋再指出，登山一定是自然徑加上文化徑，剛好內湖是天然的自然徑加文化徑，不是每一個都可以自然徑加文化徑。北市的文化徑在哪裡？要從大同區一直往內湖區延伸做文化徑？還是要從萬華一直到眷村這邊再做一條文化徑接象山？都應該規畫。

沈伯洋提及A進B出，為什麼那麼多人要從風櫃嘴進？就是因為那邊的交通小巴不夠方便。他認為，用這樣回答問題的方式，似乎不是那麼妥當。

沈伯洋 北市 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市長

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