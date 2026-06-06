快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

雙層觀巴開戰！謝國樑批珍珠港偷襲 童子瑋回擊比喻失當非政治操作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當的預算是議員職責，非政治操作，並指用「珍珠港歷史事件」形容非常不恰當。記者游明煌／攝影
童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當的預算是議員職責，非政治操作，並指用「珍珠港歷史事件」形容非常不恰當。記者游明煌／攝影

民進黨議員日前發動表決成功刪除基隆市政府編列5千萬購買2輛雙層觀光巴士，引爆基隆藍綠市長參選人戰火。市長謝國樑今天痛批，這是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。謝國樑今天與童子瑋同框，一起出席運動會，童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當的預算是議員職責，非政治操作，並指用「珍珠港歷史事件」形容非常不恰當。

2026九合一選舉

謝國樑今天上午表示，民進黨團用突擊的方式，刪除市政相關預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

謝國樑說，「歷史也告訴我們，基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒。」從下周開始，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，為市民的預算捍衛把關，用實際行動告訴市，會繼續努力把市政工作做好，同時也把推動預算的決心繼續執行下去。

童子瑋對此回應，珍珠港歷史上非常重要的政治事件，不應該隨意拿政治事件與市政預算審查連結，這樣的形容並不恰當。

童子瑋說，市政府預算的審查市議會有直播，都是公開透明，隨時可以回放， 是不是正常審查都一清二楚，當天擔任主席的是國民黨議員何淑萍，只要是擔任主席都會公平公正，「沒有任何政治操作」，國民黨在議會議員席次單獨過半，如果整合起來，民進黨根本無法刪任何預算。

童子瑋表示，雙層觀巴預算審查當天，國民黨團出席率低，每個議員都有資格及義務表達市民的看法。以市民對市公車的服務車體較舊、滿意度較低的情況下，這時再花5千萬再買兩輛非常高價觀巴並不適宜，審查會議長並未表持，但他認為，不如用在買新的公車。

童子瑋指出，審查預算是議員的職責和工作項目之一，對於相關不太合理或成效不彰相關預算，本來就有監督和發言之權，這是民主的基本制度，在選舉年各區的議員不分黨派都用自己的方式向選民交代，不合理、成效不彰或不適當的預算，適度被刪減，本來就是全體議員不分黨派的職責。

童子瑋表示，如果他是市長，同樣是5千萬元，他會優先汰換老舊公車、補貼司機薪資及解決班次不足的改善，比較貼近市民的生活。

謝國樑今天與童子瑋同框，一起出席運動會。記者游明煌／攝影
謝國樑今天與童子瑋同框，一起出席運動會。記者游明煌／攝影

謝國樑今天與童子瑋同框，相互握手，今天一起出席基隆市運動會。記者游明煌／攝影
謝國樑今天與童子瑋同框，相互握手，今天一起出席基隆市運動會。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 謝國樑 童子瑋

延伸閱讀

獨／綠刪雙層觀巴5千萬 謝國樑痛批政治操作：市政版珍珠港偷襲事件

百里侯爭霸／沈伯洋重心放在陸戰：聲量不會變成選票

桃竹竹苗廉能工程論壇 張善政：強化廉政提升工程品質

在野封殺無人機專法 綠嘆沒想到 藍稱不放任分贓

相關新聞

沈伯洋選戰規畫「陸戰占七成」蔣萬安用這句話回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受聯合報專訪直言，聲量不可能直接換作選票，因此陸戰還是要占七成，且他是被「罵紅的」，空戰並沒有太大優勢。對此，蔣萬安上午受訪，對於沈伯洋的戰法，蔣萬安說，他一直都是持續專注在市政上面。

專訪／未被「脆」超高聲量沖昏頭 沈伯洋更在乎真實世界：陸戰要占70%

民進黨台北市長參選人沈伯洋在Threads上擁有超高聲量，他接受本報專訪時表示，聲量不會直接換做選票，自己空戰並沒有太多優勢，過去兩年很大部分「被罵紅的」，走在街頭還是很多人不認識他，陸戰比例應佔7成，第一線與民眾接觸，才能了解大家需求。

「新店市長」風波 詹江村宣布不領國民黨推薦函

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，國民黨桃園市議員詹江村坐在臉書宣布選舉不領國民黨推薦函，引發地方政壇關注。詹江村今證實臉書貼文是自己所寫所想，但還是請大家繼續支持他，幫他拉票。

專訪／沈伯洋不排斥到中國大陸交流 揭「最想去的城市」

民進黨台北市長參選人沈伯洋要推無限城論壇，且不排斥將中國大陸城市納入，沈接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

專訪／盼悠閒生活勇敢做夢！沈伯洋「給蔣萬安的一句話」曝光

民進黨北市長參選人沈伯洋從宣布參選後不到一個月，提出不少市政藍圖，他接受聯合報專訪時再提到老屋延壽、台北市的想像。至於會想對北市長蔣萬安說什麼？他說，希望選戰能著重市政討論，讓台北市民感受到幸福。也想和北市民說，希望台北市是一個讓大家悠閒生活的城市，有悠閒生活才能勇敢做夢。

新北藍白聯合競總與後援會成立 民眾黨議員送「黃仁勳皮衣」給李四川

民眾黨新北市議員參選人聯合競總暨國民黨市長參選人李四川後援會上午成立，包括民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌等人均到場。議員參選人送給李四川1件「黃仁勳皮衣」，黃國昌送自己的新書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。