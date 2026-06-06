雙層觀巴開戰！謝國樑批珍珠港偷襲 童子瑋回擊比喻失當非政治操作

民進黨議員日前發動表決成功刪除基隆市政府編列5千萬購買2輛雙層觀光巴士，引爆基隆藍綠市長參選人戰火。市長謝國樑今天痛批，這是「市政版珍珠港偷襲事件」，不是正常的審查，是政治操作。謝國樑今天與童子瑋同框，一起出席運動會，童子瑋回擊，這不是政治操作，刪減不適當的預算是議員職責，非政治操作，並指用「珍珠港歷史事件」形容非常不恰當。

謝國樑今天上午表示，民進黨團用突擊的方式，刪除市政相關預算，對市府來說，「這是市政版的珍珠港事件」，這不是正常的審查，這是政治上的偷襲。

謝國樑說，「歷史也告訴我們，基隆市政也不會被這樣子的偷襲打倒。」從下周開始，包括市府團隊、國民黨基隆市議會黨團都會更團結、更努力，為市民的預算捍衛把關，用實際行動告訴市，會繼續努力把市政工作做好，同時也把推動預算的決心繼續執行下去。

童子瑋對此回應，珍珠港歷史上非常重要的政治事件，不應該隨意拿政治事件與市政預算審查連結，這樣的形容並不恰當。

童子瑋說，市政府預算的審查市議會有直播，都是公開透明，隨時可以回放， 是不是正常審查都一清二楚，當天擔任主席的是國民黨議員何淑萍，只要是擔任主席都會公平公正，「沒有任何政治操作」，國民黨在議會議員席次單獨過半，如果整合起來，民進黨根本無法刪任何預算。

童子瑋表示，雙層觀巴預算審查當天，國民黨團出席率低，每個議員都有資格及義務表達市民的看法。以市民對市公車的服務車體較舊、滿意度較低的情況下，這時再花5千萬再買兩輛非常高價觀巴並不適宜，審查會議長並未表持，但他認為，不如用在買新的公車。

童子瑋指出，審查預算是議員的職責和工作項目之一，對於相關不太合理或成效不彰相關預算，本來就有監督和發言之權，這是民主的基本制度，在選舉年各區的議員不分黨派都用自己的方式向選民交代，不合理、成效不彰或不適當的預算，適度被刪減，本來就是全體議員不分黨派的職責。

童子瑋表示，如果他是市長，同樣是5千萬元，他會優先汰換老舊公車、補貼司機薪資及解決班次不足的改善，比較貼近市民的生活。

謝國樑今天與童子瑋同框，一起出席運動會。記者游明煌／攝影