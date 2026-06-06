影／小貓熊成兩岸話題 沈伯洋：保育交流不該有政治前提

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午在民進黨秘書長徐國勇及黨籍市議員陪同下，到台北市內湖碧山巖開漳聖王廟參香，並於會後接受媒體聯訪。針對台北市長蔣萬安表示，中國大陸即將贈送兩隻小貓熊來台，是雙城論壇的具體成果，沈伯洋笑稱「小貓熊真的是有夠無辜」。

沈伯洋表示，他支持所有有助於動物保育的國際合作，並指出台北市立動物園今年才剛與日本完成小貓熊保育合作，顯示保育交流不僅能與上海進行，也能與日本、韓國及世界各地城市合作。他認為，小貓熊交流本質上就是單純的動物保育與國際交流，不應附加任何政治前提，更不該被解讀為必須「承認什麼」才能獲得。

沈伯洋也幽默表示，小貓熊本人應該會覺得很疑惑，因為牠們本身沒有任何問題。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天到北市內湖碧山巖開漳聖王廟參香，並與參拜民眾握手致意。記者許正宏／攝影