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合體黃國昌、李四川 柯文哲：盼以新北為台灣未來聯合政府建立典範

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
台灣民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌、國民黨新北市長參選人李四川，上午合體宣布在新北市新莊成立民眾黨市議員聯合競總暨李四川後援會。記者林昭彰／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌、國民黨新北市長參選人李四川，上午合體宣布在新北市新莊成立民眾黨市議員聯合競總暨李四川後援會。記者林昭彰／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌、國民黨新北市長參選人李四川，上午合體宣布在新北市新莊成立民眾黨市議員聯合競總暨李四川後援會。柯文哲致詞強調聯合政府重要性，期盼以此作為起點，為台灣未來聯合政府合作文化建立良好典範。

2026九合一選舉

柯文哲說，新北市議員聯合競選總部及李四川後援會成立，是政黨發展重要里程碑，民眾黨從1人政黨轉型為有組織、有制度政黨過程中，必然面臨困難與陣痛，但更重要的是凝聚共同政見與立場、在面對歧見時該進行協調與執行，此次新北市成立聯合競總正是為了在政黨資源有限的情況下集中力量，透過統一指揮機構達到更有效調度。

至於李四川後援會，他說日本自1993年以來長期處於聯合政府狀態，顯示世界正趨向多元化，如何在多元中尋求共識、處理分歧，便需要聯合政府的機制與文化。

他認為外界常說「藍白合」實質為聯合政府，需要時間訓練與培養制度。2024年合作未能成功，主因在於事先沒有針對共同政見或民調等細節達成共識。合作不僅是一種文化，更需要建立一個可運作的制度。因此期盼能以新北市作為起點，由黃國昌與國民黨實質協調，逐步在台灣建立起聯合政府的政治文化與長遠制度。

柯文哲直指總統賴清德試圖獨吞成果的策略是一大戰略錯誤，近期「不副署、不公布、不執行」的現象，已從赤裸裸製造內部對立，演變成對國家法治的摧毀，這並非大眾所樂見的民主常態。

他強調，今天的成立大會具有雙重核心指標意義，第一是象徵台灣民眾黨在新北市深耕基層的聯合競選總部正式運作，第二則是期盼以此作為起點，為台灣未來聯合政府思想與合作文化，注入全新思維並建立良好典範。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）上午參加民眾黨新北市議員聯合競總暨李四川後援會成立，致詞時期盼以此作為起點，為台灣未來聯合政府合作文化建立良好典範。記者林昭彰／攝影
台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左）上午參加民眾黨新北市議員聯合競總暨李四川後援會成立，致詞時期盼以此作為起點，為台灣未來聯合政府合作文化建立良好典範。記者林昭彰／攝影

李四川 黃國昌 柯文哲 2026九合一選舉

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