沈伯洋稱小貓熊「有夠無辜」 若赴陸「該緊張的是北京」

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受聯合報專訪，談及如果他當市長要辦雙城論壇，絕對會找出具有效益的地方。沈伯洋今表示，雙城論壇絕對不是天花板，應該是地板才對。小貓熊是滲透破口？他說，「小貓熊真的是有夠無辜。」

沈伯洋要推無限城論壇且不排斥將中國大陸城市納入，他接受本報專訪直言，中國大陸撇除侵略台灣意圖就只是外國，只要對等前提下他不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是中國首都，交流應對等，「首都對首都」。

沈伯洋今天上午到內湖碧山巖參香祈福，被問及雙城論壇議題。他以兩層次來回應，一是為什麼雙城論壇不要辦，是因為它沒有效益，自己一直強調，沒有效益的論壇沒有必要舉辦。那時記者問及，如果他來做搞不好很有效益，他應該怎麼做？自己回答，北市是首都，要做的應該是國際城論壇。

沈伯洋表示，雙城論壇絕對不是天花板，應該是地板才對。首都對首都，台北應該也是對北京。他就跟記者說，如果要對北京，要緊張的是北京，因為北京已經制裁他了。北京要把他的名字「伯」改成「木」字旁，還是把「洋」的「水」字旁拿掉，這是他們要去擔心的事情。

至於蔣市府質疑，沈稱雙城論壇是滲透破口，小貓熊也是滲透破口？沈伯洋直呼，小貓熊真的是有夠無辜。他再次強調，今年北市跟日本合作也有小貓熊，那時為什麼沒說雙方是辦了什麼論壇、達成什麼政治前提、是不是要承認什麼事情，才可得到小貓熊？沒有，它就是單純動物的交流、保育的交流。

沈伯洋認為，如果只要做動物跟保育的交流，跟每一個國家做都可以。問題是北市跟中國做，可能有政治的前提，所以要關懷的是這個政治前提是什麼，而不是問小貓熊到底有什麼問題。「小貓熊本人應該會覺得很疑惑。小貓熊本人沒有任何問題。」