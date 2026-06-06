影／網路聲量空戰換選票？ 沈伯洋：陸戰更重要

民進黨立委立委沈伯洋獲黨中央徵召參選台北市長，拋出多項政見。沈伯洋接受聯合報專訪時坦言，儘管在網路上知名度很高，但在台北市掃街時，不認識他的人居多，未來選戰仍會以陸戰為主。

沈伯洋指出，黨主席賴清德要求他，要跑遍整個台北市，舉辦座談會，勤走市場了解民意，同時發揮專長，展現首都的國際觀。

現任市長蔣萬安與新北市長參選人李四川提出雙北共治的理念，沈伯洋認為不合理，主張雙北共好，由於雙北是兩個城市，應該良性競爭，展現不同特色。