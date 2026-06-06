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獨／高虹安拚連任看板曝光！「午安新竹」延續諧音梗

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供
新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供

年底選戰逐漸升溫，新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。這次主視覺以淡紫藍色調搭配高虹安市長親和形象，主標語「午安新竹 新竹有ū安」延續高虹安2022年競選市長時「早安新竹 新竹找安」的口號記憶點，結合台語諧音「有安」，不僅響亮好記，也象徵新竹在高虹安市府團隊帶領下，城市治理更安定、市民生活更安心。

2026九合一選舉

2022年高虹安首次參選新竹市長時，以「早安新竹 新竹找安」打出清新、親民又具辨識度的競選口號，當時在新竹掀起一陣討論風潮，也成功讓「安」成為高虹安與新竹市政之間的重要連結。此次尋求連任，高虹安再推出「午安新竹 新竹有ū安」，從「找安」到「有安」，也呼應市政從起步、承諾，到逐步實現與延續的意涵。

「有安」在台語中帶有「有安定、有平安、有安心」的意思，也能讓人聯想到城市治理中市民最在意的生活感受：福利更好、教育更進步、市民更安心，希望傳達高虹安任內推動各項市政後，市民能真實感受到「新竹有安，生活更好」。

市議員李國璋表示，近幾年在基層服務時，走到哪裡都常聽到許多市民說「新竹有安，真好。」他指出，高虹安帶領市府團隊面對新竹市長期累積的大大小小問題，無論是交通改善、教育建設、長輩福利、孩童照顧、運動場館更新，或是市政效率提升，都一步一步提出解方、逐項推動。

市議員宋品瑩說，市民最在乎的不是口號喊得多漂亮，而是每天生活有沒有變得更方便、更安心。「高虹安市長這幾年做的，就是把新竹市民在乎的事，一件一件放在心上、落實在市政裡。」她也說，這次看板亮相，不只是選舉宣傳，更代表一個清楚的訊息：新竹市需要穩定的市政延續，需要讓認真的團隊繼續做事。

據了解，今天剛好是2026年6月6日周六，選擇今天看板亮相，也希望承接了上次選舉號次6號的順利。首波看板將陸續於新竹市區主要路口曝光，設計上延續高虹安一貫清新、科技、親民的形象，搭配「午安新竹 新竹有ū安」主標語，希望讓市民在上下班、接送孩子、日常通勤時，都能看見熟悉且有溫度的問候。

從2022年的「早安新竹」到2026年的「午安新竹」，不只是好記、諧音的巧思，更象徵高虹安市府團隊從開啟新竹市改變，到持續推動城市升級。未來將持續以「新竹創新高，市民更安好」為目標，爭取市民支持，讓新竹市在穩健治理中繼續向前。

新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供
新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供

新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供
新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供

新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供
新竹市長高虹安拚連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供

台語 高虹安 新竹 2026九合一選舉

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